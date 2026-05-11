Інтерфакс-Україна
Політика
14:38 11.05.2026

Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

2 хв читати
Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Брюсселі зустріч із своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом, сторони обговорили посилення тиску на Росію, оборонні потреби та процес євроінтеграції України.

"Я провів змістовну розмову зі своїм іспанським другом і колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Я поінформував його про останні події на полі бою та загальну ситуацію з безпекою в Україні на тлі російських атак на наші міста, цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури. Ми узгодили позиції щодо подальшого посилення тиску на Росію за допомогою різних інструментів і механізмів", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що окрему увагу було приділено нагальним оборонним потребам України.

"Ми обговорили питання зміцнення протиповітряної оборони та військового потенціалу України, поглиблення співпраці в оборонній галузі, ініціативи щодо спільного виробництва та подальший внесок у програму PURL", – зазначив він.

Під час зустрічі міністри також обговорили прогрес України на шляху до повноправного членства в ЄС.

"Я наголосив на важливості збереження динаміки та якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів. Україна продовжує проводити реформи навіть в умовах війни, а наша інтеграція в ЄС є стратегічною інвестицією у сильнішу та безпечнішу Європу", – акцентував Сибіга.

Міністри обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході, зокрема щодо важливості захисту глобальних маршрутів постачання продовольства та зміцнення продовольчої безпеки.

Сибіга подякував Іспанії за всебічну підтримку України та нашого народу.

Теги: #безпека #альбарес_хосе #сибіга #іспанія #євроінтеграція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 11.05.2026
Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

11:04 11.05.2026
Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

10:49 11.05.2026
Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

17:41 10.05.2026
Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

04:21 10.05.2026
Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

23:59 08.05.2026
Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

13:43 08.05.2026
Сибіга закликав українців у світі уникати російського "побєдобєсія"

Сибіга закликав українців у світі уникати російського "побєдобєсія"

13:25 08.05.2026
Уроки Другої світової війни мали покласти край поділу Європи на сфери впливу та політиці умиротворення – Сибіга

Уроки Другої світової війни мали покласти край поділу Європи на сфери впливу та політиці умиротворення – Сибіга

12:51 08.05.2026
Рада ЄС з закордонних справ знову обговорить війну РФ проти України, очікуються санкції за депортацію українських дітей – дипломат

Рада ЄС з закордонних справ знову обговорить війну РФ проти України, очікуються санкції за депортацію українських дітей – дипломат

17:47 07.05.2026
Ірландія приєднається до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

Ірландія приєднається до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

Естонія очікує від України посилення контролю над дронами

Зеленський скоординував позиції із президентом Фінляндії

Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

Ізраїль створив секретну військову базу в Іраку для підтримки операцій проти Ірану – ЗМІ

Каспійське море стало "таємним маршрутом" російсько-іранської торгівлі та військових поставок – ЗМІ

Мадяр став прем'єром Угорщини

На виборах у Шотландії перемогу здобула Шотландська національна партія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА