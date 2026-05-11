Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Брюсселі зустріч із своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом, сторони обговорили посилення тиску на Росію, оборонні потреби та процес євроінтеграції України.

"Я провів змістовну розмову зі своїм іспанським другом і колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Я поінформував його про останні події на полі бою та загальну ситуацію з безпекою в Україні на тлі російських атак на наші міста, цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури. Ми узгодили позиції щодо подальшого посилення тиску на Росію за допомогою різних інструментів і механізмів", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що окрему увагу було приділено нагальним оборонним потребам України.

"Ми обговорили питання зміцнення протиповітряної оборони та військового потенціалу України, поглиблення співпраці в оборонній галузі, ініціативи щодо спільного виробництва та подальший внесок у програму PURL", – зазначив він.

Під час зустрічі міністри також обговорили прогрес України на шляху до повноправного членства в ЄС.

"Я наголосив на важливості збереження динаміки та якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів. Україна продовжує проводити реформи навіть в умовах війни, а наша інтеграція в ЄС є стратегічною інвестицією у сильнішу та безпечнішу Європу", – акцентував Сибіга.

Міністри обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході, зокрема щодо важливості захисту глобальних маршрутів постачання продовольства та зміцнення продовольчої безпеки.

Сибіга подякував Іспанії за всебічну підтримку України та нашого народу.