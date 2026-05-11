14:25 11.05.2026

Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

Фото: Даніяр Сарсенов

Безпекова підтримка Берліном Києва становить близько третини від усієї допомоги Україні, наголосив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Для нас це дуже важливий візит. Ми протягом дня обговорюватимемо і вже обговорили велику кількість питань, які важливі для оборони нашої країни, для співпраці. Важливо сказати, що сьогодні Німеччина – країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні: вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні", – сказав він на брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві у понеділок, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Федоров подякував ФРН та особисто Пісторіусу за "якість підтримки" та допомогу за багатьма напрямами. Передусім, як наголосив Федоров, йдеться про ППО (закупівля сотні ракет для Patriot, які також передавала і фінансувала Німеччина). Міністр також нагадав про підписаний у квітні великий контракт на фінансування ФРН кількох сотень ракет до ЗРК Patriot для України.

"Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети. Це для нас безпрецедентний пакет допомоги", – зазначив він.

Крім того, Федоров подякував за ініційовану Пісторіусом підтримку ракетами PAC-3, щоб отримати їх зі стоків європейських країн у зимовий період, коли РФ масовано атакувала критичну інфраструктуру України.

"Кожна ракета була безцінна для нас", – сказав глава відомства.

Він нагадав, що Берлін також розпочав фінансування middle та deep-strike дронів, які є "дуже важливими для далекобійних санкцій".

Як повідомлялося, Пісторіус прибув до Києва у понеділок для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною. Він підписав разом з Федоровим Лист про наміри між міністерствами щодо співпраці в галузі інновацій оборонних технологій.

