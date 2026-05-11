Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

Безпекова підтримка Берліном Києва становить близько третини від усієї допомоги Україні, наголосив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Для нас це дуже важливий візит. Ми протягом дня обговорюватимемо і вже обговорили велику кількість питань, які важливі для оборони нашої країни, для співпраці. Важливо сказати, що сьогодні Німеччина – країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні: вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні", – сказав він на брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві у понеділок, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Федоров подякував ФРН та особисто Пісторіусу за "якість підтримки" та допомогу за багатьма напрямами. Передусім, як наголосив Федоров, йдеться про ППО (закупівля сотні ракет для Patriot, які також передавала і фінансувала Німеччина). Міністр також нагадав про підписаний у квітні великий контракт на фінансування ФРН кількох сотень ракет до ЗРК Patriot для України.

"Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети. Це для нас безпрецедентний пакет допомоги", – зазначив він.

Крім того, Федоров подякував за ініційовану Пісторіусом підтримку ракетами PAC-3, щоб отримати їх зі стоків європейських країн у зимовий період, коли РФ масовано атакувала критичну інфраструктуру України.

"Кожна ракета була безцінна для нас", – сказав глава відомства.

Він нагадав, що Берлін також розпочав фінансування middle та deep-strike дронів, які є "дуже важливими для далекобійних санкцій".

Як повідомлялося, Пісторіус прибув до Києва у понеділок для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною. Він підписав разом з Федоровим Лист про наміри між міністерствами щодо співпраці в галузі інновацій оборонних технологій.