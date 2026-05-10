Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок відвідає з візитом Брюссель, Королівство Бельгія, де візьме зустріч у низці заходів Євросоюзу та НАТО, а також у міністерському засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"На початку візиту Андрій Сибіга виступить на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, де йтиметься про посилення тиску на агресора, підтримку України та мирні зусилля. Особлива увага буде приділена прискоренню вступу України до ЄС і відкриттю переговорних кластерів. На полях зустрічі передбачена низка двосторонніх переговорів міністра з європейськими партнерами та підписання двосторонніх документів", – йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

Пізніше вдень глава МЗС відвідає штаб-квартиру НАТО, де проведе переговори з Генеральним секретарем Марком Рютте щодо посилення обороноздатності України, захисту від загроз з боку Росії, просування мирного процесу.

Ключовою подією візиту стане участь міністра у зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, організованої спільно Україною, Європейським Союзом і Канадою. Учасники обговорять практичні кроки за ключовими напрямами: встановлення місцеперебування дітей, механізми їх повернення, реабілітацію та реінтеграцію, посилення санкційного і правового тиску на Росію, а також координацію міжнародних дипломатичних зусиль.

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей була започаткована Україною та Канадою у 2024 році як координаційна платформа для об’єднання міжнародних зусиль у відповідь на незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей Росією.