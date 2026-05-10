Інтерфакс-Україна
17:14 10.05.2026

Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

Федеральний уряд Німеччини відхилив пропозицію глави Кремля Путіна призначити колишнього канцлера ФРН Шредера посередником між Росією та Україною, повідомляє Deutschlandfunk.

"Ця пропозиція є черговою у низці фіктивних пропозицій і є частиною відомої гібридної стратегії Росії, як повідомили урядові кола. Варіант переговорів не є надійним, оскільки Росія не змінила своїх умов. Першим випробуванням надійності стало б продовження Росією перемир’я", – йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Путін запропонував колишнього канцлера Шредера як перемовника, щоб знову залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни. Шредер і російський президент давно дружать. 82-річний соціал-демократ піддається критиці через діяльність на користь російських нафтових і газових концернів.

