У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

Помічник президента РФ Юрій Ушаков знову заявив про необхідність відведення українських війсь з Донбасу для продовження переговорів про припинення вогню та відкинув припущення про те, що США усунулись від трьохсторонніх перемовин.

"Урегулювання в Україні без виведення ЗСУ з Донбасу не зрушить з місця навіть після 10 раундів переговорів", – наводять слова Ушакова російськи ЗМІ.

Він також заявив, що не згоден із твердженнями, ніби США "кидають" українську проблематику.

"Рано чи пізно, я думаю, досить скоро, наші постійні колеги Стів Віткофф і Кушнер приїдуть до Москви, і ми продовжимо з ними діалог", – додав Ушаков.

Він також розповів, що домовленість про триденне перемир’я було досягнуто в ході "непростих переговорів", наразі домовленостей про його продовження нема.