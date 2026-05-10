Інтерфакс-Україна
Політика
15:13 10.05.2026

У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

Помічник президента РФ Юрій Ушаков знову заявив про необхідність відведення українських війсь з Донбасу для продовження переговорів про припинення вогню та відкинув припущення про те, що США усунулись від трьохсторонніх перемовин.

"Урегулювання в Україні без виведення ЗСУ з Донбасу не зрушить з місця навіть після 10 раундів переговорів", – наводять слова Ушакова російськи ЗМІ.

Він також заявив, що не згоден із твердженнями, ніби США "кидають" українську проблематику.

"Рано чи пізно, я думаю, досить скоро, наші постійні колеги Стів Віткофф і Кушнер приїдуть до Москви, і ми продовжимо з ними діалог", – додав Ушаков.

Він також розповів, що домовленість про триденне перемир’я було досягнуто в ході "непростих переговорів", наразі домовленостей про його продовження нема.

Теги: #зсу #переговори #росія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:30 10.05.2026
Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

09:35 10.05.2026
Каспійське море стало "таємним маршрутом" російсько-іранської торгівлі та військових поставок – ЗМІ

07:41 10.05.2026
Рубіо та Віткофф провели в Маямі зустріч із прем'єром Катару щодо можливого припинення війни в Ірані

06:44 10.05.2026
Британія розгортає есмінець на Близькому Сході для захисту судноплавства в Ормузькій протоці – ЗМІ

02:30 10.05.2026
Світові запаси нафти стрімко скорочуються через перебої постачання з Перської затоки – ЗМІ

23:17 09.05.2026
Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським у третій країні та стверджує про нібито неготовність України до обміну полоненими

21:10 09.05.2026
Союзники США в НАТО очікують нових скорочень американської військової присутності в Європі – ЗМІ

08:12 09.05.2026
Трамп припускає можливість більш тривалого припинення вогню між Україною та РФ

13:37 08.05.2026
Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

12:55 08.05.2026
Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

