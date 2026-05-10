Естонія очікує від України посилення контролю над дронами

Після кількох інцидентів із безпілотниками Україна хоче направити до країн Балтії своїх експертів для посилення повітряної безпеки і вже зв’язалася з цього питання з посольством Естонії, повідомляє ERR.

"Звісно, все це потребує уточнення та роз’яснення... Для української сторони найпростіший спосіб утримувати свої безпілотники подалі від нашої території – це більш ефективний контроль над своєю діяльністю", – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Україна має право захищатися і завдавати ударів по російських цілях, однак, як зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, уряд Естонії дуже стурбований ризиком серйозних інцидентів. Зниження ризиків уже обговорювалося з українською стороною. При цьому необхідно розуміти, що українські дрони літають поруч із кордоном не випадково. За словами міністра, Росія боїться НАТО, тому, наприклад, не застосовує ракетні системи поруч із кордоном.

"Якщо говорити про конкретні інциденти та траєкторії польоту, то це Україна має вирішувати, інформувати нас про це чи ні. Загалом це оперативна інформація", – сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Україна не збирається припиняти атаки на російські порти в Балтійському морі, тому уникнути подібних інцидентів з безпілотниками вкрай складно.

"Очевидно, що тут має бути співпраця. На мій погляд, естонська держава сама має займатися цим проактивно, а не чекати, поки Україна виступить зі своїми пропозиціями", – вважає естонський експерт з питань безпеки Райнер Сакс.

Міністри оборони Естонії та України востаннє розмовляли тиждень тому, коли один дрон ненадовго увійшов у повітряний простір Естонії. За словами Певкура, того разу знову обговорювалися всі ті заходи, про які йшлося раніше.

"Можна змінити траєкторію, можна контролювати політ дрона завдяки тому, що в них вбудовані так звані kill switch – автоматичні системи знищення. Якщо видно, що дрон відхиляється від курсу, можна дистанційно знищити його", – пояснив Певкур.