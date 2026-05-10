Зеленський скоординував позиції із президентом Фінляндії

Зустріч Зеленського та Стубба у вересні 2025 в Києві | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм фінським колегою Александром Стуббом, під час якої сторони скоординували позиції напередодні міжнародних зустрічей та обговорили дипломатичний трек.

"Ми скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня. Важливо, щоб взаємодія у Європі залишалася сильною, і зараз є нові перспективи для співпраці. Обговорили також і стан дипломатичної роботи з Америкою, між європейцями. Відчувається, що сумарний ефект санкцій на Росію та інших форм тиску дає необхідні результати", – написав Зеленський у Телеграмі.