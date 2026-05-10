12:30 10.05.2026

Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

Якщо президент України Володимир Зеленський зацікавлений у зустрічі з Владіміром Путіним, він має зателефонувати д нього, заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками візиту до Москви.

"Він сказав мені у Вірменії, під час нашої особистої зустрічі, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі", – сказав Фіцо у зверненні на сторінці у Facebook. "Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, то він мусить подзвонити до свого російського колеги", – додав він.

Теги: #путін #фіцо #зеленський #переговори

