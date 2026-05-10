Інтерфакс-Україна
Політика
10:36 10.05.2026

Ізраїль створив секретну військову базу в Іраку для підтримки операцій проти Ірану – ЗМІ

Ізраїль створив секретний військовий об’єкт на території іракської пустелі, який використовувався як логістична база та місце розміщення сил спеціального призначення для підтримки повітряної кампанії проти Ірану, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, зокрема американських чиновників обізнаних із ситуацією.

За даними співрозмовників, об’єкт був розгорнутий безпосередньо перед початком бойових дій і за відома США. На його території також перебували пошуково-рятувальні групи на випадок збиття ізраїльських пілотів, однак таких випадків не зафіксовано.

"Ізраїльська база була майже виявлена на початку березня. Іракські державні ЗМІ повідомили, що місцевий пастух доповів про незвичайну військову активність у районі, включаючи польоти гелікоптерів, і іракські військові направили туди війська для перевірки. Ізраїль утримував їх на відстані за допомогою авіаударів, сказало одне з джерел, обізнаних із ситуацією", – йдеться в повідомленні.

За даними джерел, розміщення об’єкта дозволило Ізраїлю скоротити відстань до району бойових дій та забезпечити оперативну підтримку повітряної кампанії проти Ірану, у межах якої, як повідомляється, було завдано тисячі ударів по цілях.

Як зазначає видання, база використовувалася для розміщення сил спецпризначення та пошуково-рятувальних підрозділів для дій у разі надзвичайних ситуацій у тилу противника.

