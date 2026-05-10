Інтерфакс-Україна
Політика
09:35 10.05.2026

Каспійське море стало "таємним маршрутом" російсько-іранської торгівлі та військових поставок – ЗМІ

На тлі санкційного тиску Заходу та зростання військово-економічної співпраці між Росією та Іраном Каспійське море перетворюється на малопомітний, але стратегічно важливий "таємний маршрут" постачання товарів і компонентів для озброєнь, зокрема безпілотників, повідомляє The New York Times.

За даними видання, Росія та Іран активізували використання Каспійського моря як прихованого логістичного маршруту для взаємної торгівлі та постачання товарів і військових компонентів в умовах санкційного тиску Заходу, зокрема у сфері безпілотних систем.

Як зазначається, на тлі цього Ізраїль завдав удару по іранському військово-морському командному центру в порту Бендер-Ензелі на Каспійському морі, заявивши про знищення кількох військових суден та назвавши атаку "однією з найзначніших" у межах бойових операцій проти Ірану. Американські чиновники стверджують, що Росія постачає Ірану компоненти для безпілотників через Каспій, що дозволяє Тегерану відновлювати свій арсенал після значних втрат під час бойових дій.

"Для двох союзників, які втягнуті у війни та перебувають під більшими західними санкціями, ніж будь-яка інша країна, цей водний шлях став каналом як відкритої, так і прихованої торгівлі – поставок, які допомогли Ірану зберігати статус противника США попри переважаючу американську військову міць", – йдеться в повідомленні.

При цьому експерти вказують на низьку прозорість перевезень у Каспійському морі, оскільки судна часто вимикають системи відстеження руху, а доступ міжнародних гравців до регіону обмежений п’ятьма прибережними державами.

На цьому тлі аналітики та посадовці США та ЄС розглядають Каспій як один із ключових каналів обходу санкцій та обміну технологіями між Москвою і Тегераном, зокрема у сфері безпілотників.

Теги: #іран #росія #торгівля #каспійське_море

