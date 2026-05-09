Мадяр став прем'єром Угорщини

Інавгурація нового прем’єра Угорщини Петера Мадяра відбулася в Будапешті, пише угорське інтернет-видання 444.

"Давайте змінимо не тільки уряд, а й систему, давайте почнемо спочатку. Але не буває нового початку без примирення, а примирення не буває без справедливості, а це неможливо без конфронтації", – сказав він під час своєї промови в парламенті.

Церемонія призначення нового прем’єр-міністра Угорщини відбулася на першому засіданні нового складу Державних зборів (парламенту).

На інавгураційному засіданні було обрано спікера парламенту, і одним із перших її рішень стало повернення прапора ЄС на будівлю.

Партія "Тиса", лідером якої є Мадяр, перемогла на парламентських виборах 12 квітня.

Мадяр прийде на зміну Віктору Орбану (партія "Фідес"), який очолював угорський уряд протягом 16 років.