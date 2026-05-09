На виборах у Шотландії перемогу здобула Шотландська національна партія

На виборах у Шотландії перемогу здобула націоналістична Шотландська національна партія (SNP), яка виступає за відокремлення Шотландії від Великої Британії – вона отримала 58 місць.

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту Шотландії у суботу.

У партії Reform UK – 17 депутатів парламенту, Шотландська лейбористська партія – 17 депутатів, Шотландська партія зелених – 15 депутатів; Шотландська консервативна та юніоністська партія – 12 депутатів; Шотландські ліберальні демократи – 10 членів парламенту

Для більшості потрібно 65 місць, але SNP може укласти коаліцію.

Місцеві вибори 2026 року в Шотландії (та загалом у Великій Британії), що відбулися на початку травня, завершилися суттєвою поразкою керівної Лейбористської партії прем’єра Кіра Стармера. Значних успіхів досягла популістська партія Reform UK, очолювана Найджелом Фараджем, яка здобула понад 300 місць, продемонструвавши рекордний результат.

Вибори відбулися 7 травня 2026 року, охоплюючи також Англію та Вельс.