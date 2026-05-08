Інтерфакс-Україна
Політика
17:25 08.05.2026

Порошенко про вихід РФ з переговорів: Путін ніколи не хотів миру, його треба змусити до цього силою

3 хв читати
Фото: https://eurosolidarity.org/

Ключовим інструментом для зупинки російсько-української війни є не переговорна група, а Збройні сили України, зазначив лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко.

"Ми маємо бути реалістами: Путін ніколи не хотів миру, путін ніколи не допускав навіть припинення вогню. Ніхто в світі не хоче так закінчення війни і приходу миру, як ми, українці. Але у нас має бути ключовий інструмент для того, щоб мир відбувся. І це не є переговорна група. Головним нашим аргументом для закінчення війни є ЗСУ, їхня потужність, технологічність, укомплектованість, їхнє забезпечення", – сказав Порошенко в ефірі телеканалу "Прямий", коментуючи заяви представника Володимира Путіна про небажання продовжувати переговорний процес.

В цьому контексті він наголосив на важливості підтримки його ініціативи, щоб військові податки, включно з військовим збором, йшли виключно на забезпечення ЗСУ. За словами політика, це дасть можливість збільшити не тільки грошове забезпечення, але і технологічну перевагу українських ЗСУ над окупантами: "це буде найпотужніша мотивація для Путіна завершувати війну, і нам не треба буде умовляти Ушакова, чи Лаврова, чи Пєскова для того, щоб вони повернулися і сіли за стіл переговорів – у них не буде іншого виходу".

"Я вірю в здатність Збройних Сил України забезпечити саме таку відповідь на бажання Росії продовжувати війну. І я вірю в ефективність скоординованих дій наших партнерів. Тоді нас не буде цікавити, чи бажає чи не бажає Росія продовжувати мирні переговори", – вважає Порошенко.

Він також наголошує на необхідності відновлення ефективної комунікації з США, "щоб у випадку відкидання Росією пропозиції всього цивілізованого світу ми мали дуже ретельно прораховані санкції".

"Ми не маємо обговорювати якісь таємні фантазії росіян у вигляді 28 пунктів, які вони передають то через Віткоффа, то через Дмітрієва, то через Єрмака. Наша позиція – це безумовне, всеохоплююче припинення вогню. Те, що ми зробили в 2014-2015 роках при укладанні Мінських домовленостей", – сказав політик.

За його словами, зараз немає важливішого завдання, ніж забезпечення Збройних сил, забезпечення внутрішньої єдності і залучення союзників в мирні переговори. "Тоді у росіян просто не буде можливості сказати, що вони ігнорують чи не беруть участі в цьому процесі", – резюмував Порошенко.

Як повідомлялося, ввечері 7 травня помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що в черговому раунді тристоронніх переговорів між Україною, США і РФ наразі немає сенсу, оскільки для подальшого прогресу Україна нібито має вивести свої війська з своїх територій на Донбасі.

В Україні керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у відповідь на це зазначив, що РФ у такий спосіб офіційно визнала, що "завершувати війну не планує, оскільки Україна відмовляється виходити зі своєї землі". "Що й треба було довести – ніякий мир їм не потрібен був, лише спроба отримати плацдарм для подальшого наступу без бою. Україна чітко заявила, що не піде зі своєї землі", – написав він у Телеграмі в четвер.

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в свою чергу зазначив: "Для тих, хто знає російську мову, це справжня фрейдівська помилка з боку помічника Путіна: він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися" (приостановятся), а не "припинилися" (остановятся). Явне зізнання: Москва прагне перепочинку, а не миру. Брехуни викриті".

Теги: #путін #мир #війна #порошенко

