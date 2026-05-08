Інтерфакс-Україна
Політика
17:02 08.05.2026

Кличко та посли низки країни відкрили в Києві виставку "Україна-Європа" та обговорили допомогу місту

1 хв читати

Мер Києва Віталій Кличко разом із іноземними послами відкрив фотовиставку "Україна – Європа. Єдність, перевірена часом" на Михайлівській площі в центрі української столиці та обговорив з західними партнерами допомогу, зокрема, для проходження опалювального сезону.

"З нагоди Дня Європи, разом з представниками дипломатичних місій в Україні, відкрили фотовиставку "Україна – Європа. Єдність, перевірена часом". Європейська підтримка для Києва – це не тільки дипломатія. Це конкретні дії, гуманітарна допомога, спільні рішення, врятовані життя", – написав Кличко в Телеграм у п'ятницю.

Він зазначив, що від початку року українська столиця отримала від партнерів та благодійників із різних країн загалом понад 1000 генераторів різної потужності і в неформальному спілкуванні з послами наголосив на необхідності західної допомоги для підготовки до наступної зими.

"Зараз активно готуємось до наступного опалювального сезону. Масштаби столиці обумовлюють високу вартість цих робіт. Ідеться про колосальні кошти. Ми працюємо також з міжнародними партнерами, щоб залучити їх допомогу. Ще раз наголосив на необхідності збільшення обсягів військової та іншої допомоги Україні. Адже це інвестиція у мирне та успішне майбутнє Європи", – наголосив Кличко.

Виставка "Україна – Європа. Єдність, перевірена часом" працюватиме протягом тижня.

ВАЖЛИВЕ

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

ОСТАННЄ

Порошенко про вихід РФ з переговорів: Путін ніколи не хотів миру, його треба змусити до цього силою

Кремль вважає Мадяра головною ціллю для ліквідації після Зеленського через удари дронів вглиб Росії - The Guardian

Росія не ініціюватиме діалогу з Європою – Пєсков

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Уроки Другої світової війни мали покласти край поділу Європи на сфери впливу та політиці умиротворення – Сибіга

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Рада ЄС з закордонних справ знову обговорить війну РФ проти України, очікуються санкції за депортацію українських дітей – дипломат

Фіцо хоче передати Путіну повідомлення від Зеленського

Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА