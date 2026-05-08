Кличко та посли низки країни відкрили в Києві виставку "Україна-Європа" та обговорили допомогу місту

Мер Києва Віталій Кличко разом із іноземними послами відкрив фотовиставку "Україна – Європа. Єдність, перевірена часом" на Михайлівській площі в центрі української столиці та обговорив з західними партнерами допомогу, зокрема, для проходження опалювального сезону.

"З нагоди Дня Європи, разом з представниками дипломатичних місій в Україні, відкрили фотовиставку "Україна – Європа. Єдність, перевірена часом". Європейська підтримка для Києва – це не тільки дипломатія. Це конкретні дії, гуманітарна допомога, спільні рішення, врятовані життя", – написав Кличко в Телеграм у п'ятницю.

Він зазначив, що від початку року українська столиця отримала від партнерів та благодійників із різних країн загалом понад 1000 генераторів різної потужності і в неформальному спілкуванні з послами наголосив на необхідності західної допомоги для підготовки до наступної зими.

"Зараз активно готуємось до наступного опалювального сезону. Масштаби столиці обумовлюють високу вартість цих робіт. Ідеться про колосальні кошти. Ми працюємо також з міжнародними партнерами, щоб залучити їх допомогу. Ще раз наголосив на необхідності збільшення обсягів військової та іншої допомоги Україні. Адже це інвестиція у мирне та успішне майбутнє Європи", – наголосив Кличко.

Виставка "Україна – Європа. Єдність, перевірена часом" працюватиме протягом тижня.