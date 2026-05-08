Кремль вважає Мадяра головною ціллю для ліквідації після Зеленського через удари дронів вглиб Росії - The Guardian

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді зробив більше за всіх, аби зіпсувати режиму Путіна парад 9 травня. Тому у списку кремля на ліквідацію він став ціллю №1 після Президента України Володимира Зеленського. Про це пише британська The Guardian у статті "Бос українських дронів зриває парад Путіна".

"Цієї суботи по бруківці московської Красної площі не прогримлять ані танки, ані ракети. Вперше майже за 20 років щорічне святкування перемоги союзників над нацистською Німеччиною відбудеться без військової техніки. Причина — кремль боїться українського удару. Людина, яка, ймовірно, зробила найбільше, аби налякати режим путіна цими вихідними, - Роберт Бровді. Далекобійні дрони 414 бригади СБС знищують ворожі системи ППО швидше, ніж москва встигає їх відновлювати. І тепер усе в радіусі 1250 миль від бункера Бровді виглядає вразливим — включно з палацами путіна. Після Володимира Зеленського він є однією з головних цілей росії для ліквідації", - пише видання.

The Guardian зазначає, що останніми місяцями підрозділ СБС "Птахи Мадяра" здійснив серію успішних далекобійних ударів по цілях у глибині росії, зокрема по портах, нафтопереробних заводах та ракетних підприємствах. Так, українські дрони чотири рази за два тижні вдарили по чорноморському нафтовому терміналу в Туапсе і "там практично все вигоріло". Аналогічних ударів зазнали балтійські порти Приморськ та Усть-Луга, нафтопереробний завод у Пермі та винищувачі у Челябінську, за 1050 миль від лінії фронту.

Крім того, через українські дрони вже п’ятий місяць поспіль кремль втрачає більше солдатів, ніж здатен набрати, - по 30–34 тис. на місяць. Це впливає на боєздатність російської армії, знижуючи її наступальний потенціал, цитує Мадяра The Guardian.

"Бровді визнає, що "символічний" удар по Красній площі наробив би заголовків по всьому світу, але каже, що Україна, ймовірно, завдасть "ляпаса" там, де російська ППО слабша. "Навіщо витрачати дрони на "велику стіну"? — каже він, маючи на увазі посилену безпеку навколо москви. Найкращий удар — по енергетиці або військових об’єктах, на периферії", - пише британська газета.

Україна вже отримала статус наддержави у сфері дронів, наголошує The Guardian. Її технології протидії безпілотникам вже експортуються до країн Перської затоки. Також завдяки дронам Україна досягає тактичних успіхів. На початку цього року вона провела невеликий контрнаступ, повернувши під контроль 12 сіл у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У квітні російські війська втратили більше територій, ніж змогли захопити — вперше з 2024 року, за даними Institute for the Study of War.