Росія не ініціюватиме діалогу з Європою – Пєсков

Росія готова до діалогу з Європою, але не ініціюватиме його сама, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми будемо готові настільки йти вперед щодо нашого діалогу, наскільки будуть готові європейці. Але так само, як неодноразово говорив Путін, після тієї позиції, яку зайняли європейці, самі таких контактів ми ініціювати не будемо", – цитують Пєскова росЗМІ.

Прессекретаря президента попросили прокоментувати заяву голови Європейської ради Антоніу Кошти про обговорення з лідерами країн ЄС тематики можливих майбутніх переговорів з Росією.

Як зазначив Пєсков, "Путін готовий до переговорів з усіма".