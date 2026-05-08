Інтерфакс-Україна
Політика
13:37 08.05.2026

Каллас: перш ніж розмовляти з РФ, в ЄС треба домовитися, про що саме говорити

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас говорить, що у питанні можливих переговорів ЄС з Росією стосовно миру для України держави-члени Спільноти спочатку повинні визначитися, про що саме має бути розмова.

Про це вона сказала у п’ятницю в Кишиніві під час спільної з президентом Молдови Маєю Санду пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації стосовно можливих переговорів ЄС з РФ про мир для України.

"Ми бачимо, що мирні переговори, які тривають (за участю США – ІФ-У), насправді нікуди не ведуть. І ми бачимо, що всі запити (мається на увазі вимоги – ІФ-У) надсилаються українській стороні, а російській – жодного. Тож, перш ніж ми розмовлятимемо з росіянами, нам також потрібно домовитися про те, про що ми хочемо з ними розмовляти", – пояснила Каллас своє бачення цього питання.

За словами Високого представника, саме тому вона "вже кілька місяців тому запропонувала міністрам закордонних справ список речей, які нам потрібно побачити і з російської сторони, тому що є також запити до Європи, наприклад, скасування санкцій". "І саме тому ми обговорюємо це з міністрами закордонних справ вже наприкінці травня. Що стосується Молдови, я думаю, що виведення російських військ з Придністров’я також має бути одним із запитів ЄС", – додала вона, не уточнивши, чи вивід російських військ з Придністров’я має бути у переліку запитів ЄС від РФ у питанні миру для України.

