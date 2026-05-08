Уроки Другої світової війни мали покласти край поділу Європи на сфери впливу та політиці умиротворення – Сибіга

Для України День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні це не лише про історію, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Тут, у серці Європи, ми знову стикаємося з жорстокою війною, рушійною силою якої є імперські амбіції, руйнування, депортації та масові злочини проти цивільного населення. Росія намагається видати себе за спадкоємицю перемоги над нацизмом, перетворюючи пам’ять на пропаганду. Реальність значно простіша. Солдати, відповідальні за Бучу, Маріуполь та Ізюм, як і за багато-багато інших злочинів, не мають морального права марширувати під знаменами визволення", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що справжнє припинення вогню – це про порятунок життів, а не про задоволення амбіцій головного воєнного злочинця в Кремлі.

"Мир не може бути інсценований на один день, поки наступного ранку ракети та дрони продовжують цілити у мирних мешканців. Уроки Другої світової війни мали покласти край поділу Європи на сфери впливу та запобігти заохоченню агресії через політику умиротворення. Проте вони так і не були засвоєні повною мірою, адже десятиліттями світ волів вшановувати минулі трагедії замість того, щоб протистояти умовам, які роблять їхнє повторення можливим", – зазначив міністр.

Безпека в Європі, підкреслив він, залежить від сили, єдності та готовності дати відсіч тим, хто вважає, що кордони досі можна змінювати силою, а націям – відмовляти у праві на існування.

"Сьогодні Україна бореться не лише за себе, а за Європу, де мир захищають діями та принципами, а не гаслами", – резюмував Сибіга.