Інтерфакс-Україна
13:25 08.05.2026

Уроки Другої світової війни мали покласти край поділу Європи на сфери впливу та політиці умиротворення – Сибіга

Фото: МЗС України

Для України День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні це не лише про історію, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Тут, у серці Європи, ми знову стикаємося з жорстокою війною, рушійною силою якої є імперські амбіції, руйнування, депортації та масові злочини проти цивільного населення. Росія намагається видати себе за спадкоємицю перемоги над нацизмом, перетворюючи пам’ять на пропаганду. Реальність значно простіша. Солдати, відповідальні за Бучу, Маріуполь та Ізюм, як і за багато-багато інших злочинів, не мають морального права марширувати під знаменами визволення", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що справжнє припинення вогню – це про порятунок життів, а не про задоволення амбіцій головного воєнного злочинця в Кремлі.

"Мир не може бути інсценований на один день, поки наступного ранку ракети та дрони продовжують цілити у мирних мешканців. Уроки Другої світової війни мали покласти край поділу Європи на сфери впливу та запобігти заохоченню агресії через політику умиротворення. Проте вони так і не були засвоєні повною мірою, адже десятиліттями світ волів вшановувати минулі трагедії замість того, щоб протистояти умовам, які роблять їхнє повторення можливим", – зазначив міністр.

Безпека в Європі, підкреслив він, залежить від сили, єдності та готовності дати відсіч тим, хто вважає, що кордони досі можна змінювати силою, а націям – відмовляти у праві на існування.

"Сьогодні Україна бореться не лише за себе, а за Європу, де мир захищають діями та принципами, а не гаслами", – резюмував Сибіга.

Теги: #день_памяті_та_перемоги_над_нацизмом #сибіга

12:51 08.05.2026
Рада ЄС з закордонних справ знову обговорить війну РФ проти України, очікуються санкції за депортацію українських дітей – дипломат

11:03 08.05.2026
До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом Мін’юст показав архівні документи часів Другої світової

17:47 07.05.2026
Ірландія приєднається до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

17:29 07.05.2026
Сибіга: TikTok заблокував акаунти російського турніру "Алабуга" після звернення України

17:48 06.05.2026
Сибіга: Повернення коштів Ощадбанку сприймаємо як знак готовності Будапешта просувати наші відносини

09:20 06.05.2026
Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною. Фальшиві заклики РФ до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією – Сибіга

20:29 05.05.2026
Україна відкриє посольство у столиці Бахрейну Манамі

15:05 05.05.2026
Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

13:15 05.05.2026
Україна рішуче засуджує нещодавні атаки Ірану на цивільну інфраструктуру в ОАЕ – Сибіга

04:46 05.05.2026
Україна вітає Латвію з Днем відновлення незалежності

