Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Питання переговорів Європейського союзу з Росією щодо війни, яку вона веде проти України, наразі лежить в теоретичній площині через небажання Москви вести будь-які переговори.

Про це у п’ятницю в Брюсселі журналістам повідомив високопосадовий європейський дипломат, коментуючи на прохання журналістів нещодавнє інтерв’ю президента Європейської ради Антоніу Кошти, в якому він заявив, що існує "потенціал" для переговорів ЄС із Путіним і що блок має підтримку президента України Володимира Зеленського для такого кроку. "Я розмовляю з 27 національними лідерами ЄС, щоб визначити найкращий спосіб організуватися і зрозуміти, що нам потрібно для ефективного обговорення з Росією, коли настане відповідний момент", – передає слова Кошти видання.

Відповідаючи на питання щодо переговорів, високопосадовий європейський дипломат сказав: "Це (питання переговорів ЄС з РФ – ІФ-У) дещо теоретично, оскільки Росія не демонструє готовності долучитися до цих зусиль".

За його словами, "ситуація така, що Росія взагалі не бажає серйозно брати участь у будь-яких щирих зусиллях, починаючи з припинення вогню або навіть менше, щоб досягти справедливого миру". "Отже, на нашу думку, зараз основна увага зосереджена на мирному процесі під керівництвом США та на тому, щоб він став максимально надійним та захищав інтереси ЄС", – пояснив він стан речей.