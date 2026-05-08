Інтерфакс-Україна
Політика
12:55 08.05.2026

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат

Переговори ЄС з РФ наразі є теоретичним питанням – європейський дипломат
Питання переговорів Європейського союзу з Росією щодо війни, яку вона веде проти України, наразі лежить в теоретичній площині через небажання Москви вести будь-які переговори.

Про це у п’ятницю в Брюсселі журналістам повідомив високопосадовий європейський дипломат, коментуючи на прохання журналістів нещодавнє інтерв’ю президента Європейської ради Антоніу Кошти, в якому він заявив, що існує "потенціал" для переговорів ЄС із Путіним і що блок має підтримку президента України Володимира Зеленського для такого кроку. "Я розмовляю з 27 національними лідерами ЄС, щоб визначити найкращий спосіб організуватися і зрозуміти, що нам потрібно для ефективного обговорення з Росією, коли настане відповідний момент", – передає слова Кошти видання.

Відповідаючи на питання щодо переговорів, високопосадовий європейський дипломат сказав: "Це (питання переговорів ЄС з РФ – ІФ-У) дещо теоретично, оскільки Росія не демонструє готовності долучитися до цих зусиль".

За його словами, "ситуація така, що Росія взагалі не бажає серйозно брати участь у будь-яких щирих зусиллях, починаючи з припинення вогню або навіть менше, щоб досягти справедливого миру". "Отже, на нашу думку, зараз основна увага зосереджена на мирному процесі під керівництвом США та на тому, щоб він став максимально надійним та захищав інтереси ЄС", – пояснив він стан речей.

Теги: #переговори #росія #єс

06:37 08.05.2026
ЄС готується до можливих переговорів із Путіним на тлі застою мирного процесу – ЗМІ

02:43 08.05.2026
Трамп заявив про вимогу до ЄС знизити тарифи до нуля та пригрозив підвищенням мит у разі невиконання домовленостей

20:37 07.05.2026
Ушаков назвав виведення військ України з Донбасу умовою переговорів, у ЦПД відповіли

19:24 07.05.2026
Мінсоцполітики: Мова не про персональні дані українці за кордоном, а статистику для розуміння профілю людей

13:54 07.05.2026
ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

19:20 06.05.2026
Рада ЄС ухвалила рішення, дозволивши ЄС стати членом-засновником Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України

17:14 06.05.2026
ЄС і ПРООН розпочинають новий етап партнерства EU4Recovery на EUR50 млн для підтримки України

01:23 06.05.2026
Стефанчук: у Данії обговорили безпеку Європи, підтримку України та парламентську координацію

21:42 05.05.2026
Качка про кредит EUR90 млрд: Між Україною і ЄС завершується технічна робота над документами

21:09 05.05.2026
З візитом у Києві перебувають представники робочої групи Ради ЄС з питань розширення

