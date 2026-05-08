Інтерфакс-Україна
Політика
12:51 08.05.2026

Рада ЄС з закордонних справ знову обговорить війну РФ проти України, очікуються санкції за депортацію українських дітей – дипломат

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу обговорять агресивну війну Росії проти України, участь візьме український колега Андрій Сибіга. Очікується ухвалення санкцій за депортацію українських дітей.

Про це у п’ятницю в Брюсселі напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке пройде у понеділок, повідомив високопосадовий європейський дипломат. "У нас, по суті, три пункти порядку денного: Західні Балкани, агресивна війна Росії проти України та ситуація на Близькому Сході", – повідомив він.

На засідання також запрошена міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд. "Перед засіданням Ради буде сніданок разом із міністрами країн Західних Балкан, а також спеціальним гостем – міністром закордонних справ Канади, яку запрошено приєднатися до Ради для обміну думками щодо деяких ключових питань, включаючи Росію та Україну. Вона також буде співголовою заходу високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, у якому Канада дуже активно бере участь, і який також відбудеться пізніше того ж дня", – деталізував співрозмовник журналістів.

Як повідомлялося, конференція Міжнародної коаліції за повернення українських дітей пройде у понеділок, 11 травня, по завершенню засідання Ради ЄС з закордонних справ.

За словами високопосадовця, у питанні відповідальності за депортацію українських дітей можна очікувати оголошення санкцій по відношенню до відповідних осіб. Він нагадав, що вже існує обширний санкційний список. "Ми додамо до цього списку значну кількість осіб", – повідомив він, не назвавши конкретно скільки, "адже рішення буде ухвалено у понеділок, санкції будуть аналогічними".

Співрозмовник журналістів також констатував, що "в мирному процесі (щоб покласти край війні, яку проти України веде РФ – ІФ-У) немає реального імпульсу". "Для нас, за столом переговорів панує абсолютна єдність щодо необхідності продовжувати підтримувати Україну будь-яким можливим способом та посилювати тиск на Росію", – констатував він.

За словами високопосадовця, у питанні мирної угоди "залишаються два ключові пункти: яким може бути внесок ЄС у посилення домовленостей щодо безпеки у випадку мирної угоди наступного дня, а також у моніторинг такої мирної угоди". "Тому також будуть деякі додаткові пункти для обговорення, зокрема щодо супутникового моніторингу тощо", – пояснив він.

Крім того, міністри обговорять питання просування України вперед на штяху до членства в ЄС.

Іншими питаннями порядку денного будуть перспективи членства в ЄС країн Західних Балкан та питання Близького Сходу з фокусом на вирішенні питання Ормузької протоки шляхом дипломатичних зусиль, спрямованих на деескалацію та пошук рішення, яке повністю відповідатиме морському праву, тобто забезпеченню вільного безоплатного проходу.

