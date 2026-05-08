Інтерфакс-Україна
Політика
12:38 08.05.2026

Фіцо хоче передати Путіну повідомлення від Зеленського

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може передати повідомлення від президента України Володимира Зеленського очільнику Кремля Володимиру Путіну, повідомив заступник міністра закордонних справ Словаччини Растіслав Хованець, передає TASR.

"Поїздка прем’єр-міністра до Москви насамперед присвячена вшануванню закінчення Другої світової війни. Він не братиме участі у військовому параді, а лише покладе квіти до Могили Невідомого солдата. Але так, окрім цього, він також зустрінеться з російським президентом, якому, можливо, передасть повідомлення від президента України, з яким він двічі зустрічався протягом минулого тижня. Прем’єр-міністр також може отримати від російського президента цінну інформацію про те, як Путін оцінює зусилля щодо припинення війни", – сказав Хованець.

Він заявив, що "необхідно налагодити діалог з усіма залученими сторонами", в той час як Європейський Союз та європейські політики повинні докласти зусиль, щоб бути присутніми за столом переговорів, де буде укладено мирну угоду.

