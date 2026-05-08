Вірю, що Путін буде в Гаазі – виконавчий директор IBA

Історія демонструє, що рано чи пізно диктатори несуть відповідальність за міжнародні злочини: врешті-решт, в РФ відбудуться зміни, з’явиться національна і міжнародна воля задля притягнення до відповідальності російського президента Владіміра Путіна, вважає експерт з міжнародного права, виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів (International Bar Association, IBA) Марк Елліс.

"Так, путін ще не в Гаазі, але він з моменту видачі ордеру і подорожувати нікуди не може, за виключенням Монголії, побоюється, що держави-члени Римського статуту можуть вжити заходів для його арешту. Я вважаю, що це дуже сильний інструмент Міжнародного кримінального суду (МКС)", – розказав Елліс в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що МКС не має поліцейських функцій, цей суд розраховує на політичну волю держав-учасниць Римського статуту.

"Відповідаючи конкретно на питання, чи потрапить колись путін до Гааги, скажу так. Колись я жив в колишній Югославії, до війни і на її початку. Коли Югославський трибунал визнав Мілошевича, Младича та Караджича винними, людям здавалося майже неможливим, що вони постануть перед судом у Гаазі. Але через кілька років усі троє все-таки опинилися в Гаазі", – наголосив Елліс.

В цьому контексті він додав: "Хто міг би подумати, що ліберійський диктатор Чальз Тейлор постане перед судом? Або прем’єр Руанди Жан Камбанду? А кому взагалі спадало на думку, що Саддам Хусейн зазнає покарання?"

За словами експерта з міжнародного права, політичні обставини часто змінюються, і особи, які були недоторканими, вже такими не є.

"Так, це нереально станом на зараз – побачити путіна та інших керівників рф в Гаазі. Але історія показує нам, що рано чи пізно це стається. Врешті-решт, в росії відбудуться зміни, буде національна і міжнародна воля задля притягнення до відповідальності путіна в Гаазі. Я вірю, що він там буде", – висловив переконання виконавчий директор IBA.

Також Елліс припустив, що МКС може висунути Путіну звинувачення у нанесенні ударів по цивільному населенню та цивільних об’єктах, оскільки саме він керує військовими операціями. "Це лише моє припущення, але я вважаю, що його дії також становлять цей злочин", – додав він.