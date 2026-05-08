11:33 08.05.2026

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Укладання Розширеної часткової Угоди на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові дозволить запустити роботу всіх механізмів спеціального трибуналу щодо злочину агресії і стане каталізатором долучення до цієї Угоди ще більшої кількості країн, зазначає експерт з міжнародного права, виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів (International Bar Association, IBA) Марк Елліс.

"По-перше, сам факт створення трибуналу – це вже надзвичайно важливе досягнення, нічого подібного не було з часів Нюрнбергу. Кількість країн, які об’єдналися заради створення трибуналу – це велика справа для України і всієї Європи", – розказав Елліс в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, укладання Розширеної часткової Угоди дозволить запустити роботу всіх механізмів трибуналу.

"Очікування – це засідання 14-15 травня у Молдові, де велика кількість країн – 23 чи 24 до того часу буде – заявлять про те, що доєднуються до цієї угоди. Підписання цього документу стане ще одним ключовим кроком і зробить цей трибунал реальністю", – наголосив Елліс.

Він акцентував, що в контексті запуску роботи трибуналу є політична воля держав і "це ключове для запуску трибуналу і встановлення справедливості".

"Чому цей наступний крок, який станеться в Молдові, настільки важливий? Тому що стане каталізатором долучення до розширеної угоди ще більшої кількості країн.", – зазначив експерт з міжнародного права.

Відповідаючи на питання, чи можна очікувати фактичної роботи трибуналу ще до кінця цього року, Елліс сказав: "Частково так. Наступним кроком стане створення операційної рамки Трибуналу, а не безпосередньо судовий розгляд. Подальшим кроком буде затвердження правил і процедур Трибуналу – від визначення приміщення суду до відбору суддів і прокурорів. Це називається "початковим складом Трибуналу", так званий Skeleton Tribunal".

"Наразі складно сказати, коли саме по часу трибунал буде працювати в сенсі безпосереднього притягнення до відповідальності за агресію. Я б утримався від конкретизації часових проміжків, бо маємо пройти велику кількість кроків, можуть бути затримки. Думаю, на конкретних, вже зроблених кроках, слід і фокусуватися. Важливо, що ми говоримо не "якщо", а "коли" трибунал почне фактичну роботу", – резюмував виконавчий директор IBA.

