Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

Міжнародне право знаходиться в ключовому моменті зіткнення з критичним часом: правової рамки міжнародного порядку вистачає, але втрачається політична воля задля захисту світового порядку, зазначає експерт з міжнародного права, виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів (International Bar Association, IBA) Марк Елліс.

"Я би сказав, що міжнародна спільнота потребує справедливості і відповідальності злочинців… Росія намагається зруйнувати цей світовий правовий порядок. Тому наслідки цієї війни важливі не тільки для України, а й для всієї світової спільноти, для світового правового порядку, який існував всі ці 80 років", – розказав Елліс в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, чи варто взагалі розраховувати на справедливу сатисфакцію в нинішніх реаліях, з урахуванням надскладних геополітичних процесів.

Він наголосив, що якщо РФ досягне успіху у війні в Україні, це означатиме знищення правового світопорядку.

Уточнюючи, в я якому стані, на його думку, наразі знаходиться міжнародне право, Елліс зазначив: "Думаю, що воно знаходиться в ключовому моменті зіткнення з критичним часом. І це не тому, що не вистачає правової рамки міжнародного порядку, а тому що ми втрачаємо політичну волю зберегти цей світовий порядок".

Говорячи про цінності як базу міжнародного порядку, виконавчий директор IBA зауважив: "Наразі важко дивитися на світ без прийняття думки, що він рухається до права сили. Держави, які переходять від сили права до права сили, підривають основи світового порядку".

На думку експерта з міжнародного права, війни здебільшого розпочиналися, тому що стандарти міжнародного права були проігноровані. "І власне це приводить до концепту права сили", – додав він.

"Якщо б кожна країна просто дотримувалася ст. 2 Хартії ООН, яка забороняє погрози і застосування сили проти територіального суверенітету та незалежності країн – скільки б конфліктів навіть не почалося б!", – пояснив Елліс.

Відповідаючи на питання, чи полягає проблема у відсутності політичної волі або ж є і певний страх, виконавчий директор IBA сказав: "Не знаю, чи йдеться про страх, країни просто кажуть: ми дозволяємо вам слідувати вашим інтересам, а ми будемо керуватися своїми власними інтересами, ігноруючи, що нам каже на це міжнародне право. Тобто, можемо говорити про такий собі національний егоїзм".

"Саме цьому ми прийшли до цієї точки рефлексії. Міжнародна спільнота має встати і сказати: такий підхід не є прийнятним в контексті міжнародного права, ми маємо бути впевнені, що росія не досягне успіху у війні проти України", – резюмував Елліс.