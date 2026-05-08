Переслідування воєнних злочинців РФ на національному рівні заслуговує найвищої оцінки – виконавчий директор IBA

Українські національні розслідування та судові процеси будуть ключовими в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини, Україна докладає максимум зусиль для цього, наголошує експерт з міжнародного права, виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів (International Bar Association, IBA) Марк Елліс.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" Елліс розказав, що Росія як держава вчинила проти України всі відомі світу та описані в книжках воєнні злочини, а масштаб цих злочинів – 250 тис. окремих задокументованих фактів – вражає.

"Україна притягає до відповідальності за найтяжчі міжнародні злочини в той час, як війна триває. Це унікально! Розслідування та судовий розгляд таких злочинів самі по собі є складним процесом, а під час війни це взагалі надскладно. І Україна це реально робить!", – наголосив експерт з міжнародного права.

Він зауважив, що національні розслідування і судові процеси будуть ключовими в притягненні РФ до відповідальності.

"Існує так би мовити мозаїка притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини: Міжнародний кримінальний суд (МКС), розгляд справ в судах інших країнах за принципом універсальної юрисдикції, Спецтрибунал щодо злочину агресії та національні переслідування", – пояснив Елліс.

За його словами, саме справи в національній юрисдикції є найважливішими, оскільки переважна більшість кейсів не буде розглядатися в МКС, не потрапить на розгляд судів інших країн та не буде розглядатися в трибуналі.

"Україна докладає багато зусиль, ресурсів, залучає талановитих людей, щоб побудувати ефективну систему притягнення до відповідальності воєнних злочинців. І я ставлю найвищу оцінку цій роботі України!", – резюмував виконавчий директор IBA.