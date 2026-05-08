09:40 08.05.2026

До Розширеної угоди про запуск трибуналу по агресії може доєднатися близько 30 держав – Кориневич

До Розширеної часткової угоди про запуск Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові може доєднатися приблизно 30 держав, зазначає директор департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич.

"Наступного тижня у нас відбудеться міністерська зустріч Ради Європи в Кишиневі, де ми сподіваємося, що однією з найважливіших подій стане прийняття Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу", – сказав Кориневич на міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення" в Києві.

Він зазначив, що мінімально потрібно зібрати 16 повідомлень від держав про намір приєднатися до Угоди.

"Наразі у нас їх 25. Це гарна цифра, але у нас ще є 10 днів, і я впевнений, що їх (держав) буде більше. Кілька держав приїжджають, кілька регіональних міжнародних організацій, тому ми сподіваємося, що ця цифра може бути близькою до 30", – наголосив він.

За його словами, юридична архітектура трибуналу підготовлена і наразі "питання в політичній волі, яку, ми сподіваємося, буде продемонстровано міжнародними партнерами для запуску механізму спеціального трибуналу".

Як повідомлялося, 14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

Як наголосили в Офісі президента, після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи: розслідувань; висунення обвинувачень; судових проваджень та ухвалення вироків щодо злочину агресії.

Наступні етапи роботи над створенням Спецтрибуналу:

Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – перехідний етап. У Гаазі формують "каркас" інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) – повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії. До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року.

Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить Європейському союзу стати членом-засновником Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

На сьогодні відомо, що Ірландія стала 26-ю державою, яка долучиться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

