Іран вимагатиме заповнення декларації для дозволу на прохід через Ормузьку протоку – ЗМІ

Тегеран вимагатиме заповнити документ з інформацією про судно, перш ніж дозволити йому прохід через Ормузьку протоку, повідомляє в четвер CNN.

"Документ під назвою "Декларація про інформацію про судно" є формою заяви, виданою нещодавно створеним Управлінням у справах протоки Перської затоки (PGSA) Ірану, і має бути заповнений усіма транзитними суднами для гарантування безпечного проходу", – інформує телеканал, у розпорядженні якого опинилася форма декларації.

За інформацією CNN, документ містить понад 40 пунктів, включно з інформацією не лише про судно, а й про громадянство власників, операторів і членів екіпажу. Також у декларацію необхідно буде вносити докладні відомості про вантаж.

Передбачається, що заповнену декларацію мають надіслати в PGSA електронною поштою.

Водночас незрозуміло, чи буде стягуватися плата за прохід.

У вівторок повідомлялося, що Іран офіційно запустив новий механізм управління морським рухом через Ормузьку протоку, що передбачає надсилання повідомлень на електронну пошту.