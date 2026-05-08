Іран вимагатиме заповнення декларації для дозволу на прохід через Ормузьку протоку – ЗМІ
Тегеран вимагатиме заповнити документ з інформацією про судно, перш ніж дозволити йому прохід через Ормузьку протоку, повідомляє в четвер CNN.
"Документ під назвою "Декларація про інформацію про судно" є формою заяви, виданою нещодавно створеним Управлінням у справах протоки Перської затоки (PGSA) Ірану, і має бути заповнений усіма транзитними суднами для гарантування безпечного проходу", – інформує телеканал, у розпорядженні якого опинилася форма декларації.
За інформацією CNN, документ містить понад 40 пунктів, включно з інформацією не лише про судно, а й про громадянство власників, операторів і членів екіпажу. Також у декларацію необхідно буде вносити докладні відомості про вантаж.
Передбачається, що заповнену декларацію мають надіслати в PGSA електронною поштою.
Водночас незрозуміло, чи буде стягуватися плата за прохід.
У вівторок повідомлялося, що Іран офіційно запустив новий механізм управління морським рухом через Ормузьку протоку, що передбачає надсилання повідомлень на електронну пошту.