Інтерфакс-Україна
Політика
09:37 08.05.2026

Іран вимагатиме заповнення декларації для дозволу на прохід через Ормузьку протоку – ЗМІ

1 хв читати
Тегеран вимагатиме заповнити документ з інформацією про судно, перш ніж дозволити йому прохід через Ормузьку протоку, повідомляє в четвер CNN.

"Документ під назвою "Декларація про інформацію про судно" є формою заяви, виданою нещодавно створеним Управлінням у справах протоки Перської затоки (PGSA) Ірану, і має бути заповнений усіма транзитними суднами для гарантування безпечного проходу", – інформує телеканал, у розпорядженні якого опинилася форма декларації.

За інформацією CNN, документ містить понад 40 пунктів, включно з інформацією не лише про судно, а й про громадянство власників, операторів і членів екіпажу. Також у декларацію необхідно буде вносити докладні відомості про вантаж.

Передбачається, що заповнену декларацію мають надіслати в PGSA електронною поштою.

Водночас незрозуміло, чи буде стягуватися плата за прохід.

У вівторок повідомлялося, що Іран офіційно запустив новий механізм управління морським рухом через Ормузьку протоку, що передбачає надсилання повідомлень на електронну пошту.

Теги: #ормузька_протока #іран #декларація

09:51 08.05.2026
США під час операції в Ормузькій протоці завдали ударів по трьох іранських портах – ЗМІ

05:46 08.05.2026
Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню через атаки на судна і цивільні райони

02:43 08.05.2026
Трамп заявив про вимогу до ЄС знизити тарифи до нуля та пригрозив підвищенням мит у разі невиконання домовленостей

01:54 08.05.2026
Трамп заявив про знищення іранських катерів під час проходу есмінців США через Ормузьку протоку

01:21 08.05.2026
ОАЕ експортують нафту через Ормузьку протоку з вимкненими системами відстеження – ЗМІ

10:01 07.05.2026
США домагаються 20-річного мораторію на збагачення урану в Ірані – ЗМІ

09:29 07.05.2026
У Перській затоці скупчилося 1,6 тис. суден, які не можуть пройти Ормузьку протоку – ЗМІ

02:33 07.05.2026
Трамп заявив, що Іран передасть США свій збагачений уран

19:15 06.05.2026
Франція і Велика Британія готові супроводжувати танкери в Ормузькій протоці – джерело

17:57 06.05.2026
Ізраїльські військові мають у розпорядженні список цілей в Ірані для ударів у разі відновлення бойових дій – начальник Генштабу ЦАХАЛ

