Порошенко: військовий збір має спрямовуватися виключно на грошове забезпечення військових

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявляє, що кошти військового збору мають спрямовуватися виключно на грошове забезпечення військовослужбовців, а не на політичні чи інші програми.

Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що всі ресурси держави мають спрямовуватися на Сили оборони. Партія вимагає скоротити нецільові витрати та направити кошти військового збору у спецфонд для підвищення грошового забезпечення військових.

"Уявіть собі державу, яка п’ятий рік 12-річної війни воює за життя. У цій державі військові щодня тримають фронт. Але за ці роки їхні виплати так і не були нормально проіндексовані. Долар уже майже по 45, ціни ростуть. Але грошей для індексації військовим, як завжди, немає", – написав політик на сторінці у Facebook.

Порошенко повідомив, що бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який спрямовує кошти військового збору до спеціального фонду – на виплати військовослужбовцям.

"Це понад 200 мільярдів гривень щороку, які мають працювати не на піар влади, а на армію. Голосування – наступного тижня. І тут уже не буде красивих пояснень. Буде простий тест: хто за армію – голосує за, хто за популізм – викручується", – заявив він.

"Український парламент має нарешті стати на бік військових. Бо в країні, яка воює, пріоритети мають бути не в презентаціях і не в гарних програмах з кінцівкою “інг”", – підсумував Порошенко.

На сайті політичної сили повідомляється, що Петро Порошенко передав чергову партію дронів та техніки у десяток підрозділів Збройних Сил України на суму понад 28 млн гривень.

За даними Фонду Порошенка, разом із ГО "Справа Громад" від початку повномасштабної війни на фронт було передано допомоги на 8 млрд грн, з них 7 млрд – особисті кошти родини Порошенка, ще 1 млрд зібрали волонтери.