Інтерфакс-Україна
Політика
21:10 07.05.2026

Порошенко: військовий збір має спрямовуватися виключно на грошове забезпечення військових

2 хв читати
Порошенко: військовий збір має спрямовуватися виключно на грошове забезпечення військових
Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявляє, що кошти військового збору мають спрямовуватися виключно на грошове забезпечення військовослужбовців, а не на політичні чи інші програми.

Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що всі ресурси держави мають спрямовуватися на Сили оборони. Партія вимагає скоротити нецільові витрати та направити кошти військового збору у спецфонд для підвищення грошового забезпечення військових.

"Уявіть собі державу, яка п’ятий рік 12-річної війни воює за життя. У цій державі військові щодня тримають фронт. Але за ці роки їхні виплати так і не були нормально проіндексовані. Долар уже майже по 45, ціни ростуть. Але грошей для індексації військовим, як завжди, немає", – написав політик на сторінці у Facebook.

Порошенко повідомив, що бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який спрямовує кошти військового збору до спеціального фонду – на виплати військовослужбовцям.

"Це понад 200 мільярдів гривень щороку, які мають працювати не на піар влади, а на армію. Голосування – наступного тижня. І тут уже не буде красивих пояснень. Буде простий тест: хто за армію – голосує за, хто за популізм – викручується", – заявив він.

"Український парламент має нарешті стати на бік військових. Бо в країні, яка воює, пріоритети мають бути не в презентаціях і не в гарних програмах з кінцівкою “інг”", – підсумував Порошенко.

Бюджетний комітет нарешті рекомендував ухвалити законопроєкт, який спрямовує кошти військового збору до спеціального фонду — на виплати військовослужбовцям, це понад 200 мільярдів гривень щороку.

На сайті політичної сили повідомляється, що Петро Порошенко  передав чергову партію дронів та техніки у десяток підрозділів Збройних Сил України  на суму понад 28 млн гривень.

За даними Фонду Порошенка, разом із ГО "Справа Громад" від початку повномасштабної війни на фронт було передано допомоги на 8 млрд грн, з них 7 млрд – особисті кошти родини Порошенка, ще 1 млрд зібрали волонтери.

Теги: #європейська_солідарність #порошенко #сили_оборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 06.05.2026
"Альфа" зберігає лідерство серед підрозділів Сил оборони за результатами бойової роботи – СБУ

"Альфа" зберігає лідерство серед підрозділів Сил оборони за результатами бойової роботи – СБУ

16:08 04.05.2026
Нардеп Фріз ініціює запрошення Умєрова і представників Fire Point до Ради щодо справи "Мідас"

Нардеп Фріз ініціює запрошення Умєрова і представників Fire Point до Ради щодо справи "Мідас"

18:28 02.05.2026
Порошенко: Проєкт мирної угоди з 28 пунктів є пасткою Путіна, його сценарій має бути зруйнований

Порошенко: Проєкт мирної угоди з 28 пунктів є пасткою Путіна, його сценарій має бути зруйнований

16:43 02.05.2026
Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

11:50 01.05.2026
Порошенко: Захід повинен жити з усвідомленням агресії

Порошенко: Захід повинен жити з усвідомленням агресії

17:43 30.04.2026
Швидко закінчити війну можна за умов трансатлантичної на внутрішньоєвропейської єдності – Порошенко

Швидко закінчити війну можна за умов трансатлантичної на внутрішньоєвропейської єдності – Порошенко

13:15 30.04.2026
Порошенко обговорив із прем’єром Хорватії підтримку ЗСУ та євроінтеграцію України

Порошенко обговорив із прем’єром Хорватії підтримку ЗСУ та євроінтеграцію України

10:39 30.04.2026
У 1-му центрі рекрутингу розповіли, як нові правила ротації вплинуть на процес набору

У 1-му центрі рекрутингу розповіли, як нові правила ротації вплинуть на процес набору

12:50 29.04.2026
Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

09:42 27.04.2026
Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на кордоні з Придністров'ям – ОК "Захід"

Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на кордоні з Придністров'ям – ОК "Захід"

ВАЖЛИВЕ

Умєров обговорить в США звільнення з РФ полонених, активізацію дипломатичного процесу та кілька безпекових питань – Зеленський

Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів найближчим часом – Зеленський

Позаштатними радниками Буданова стали Тігіпко, Девятов та Юсов – Рух "Чесно"

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

ОСТАННЄ

Ірландія приєднається до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

НОК засуджує рішення МОК щодо повернення білоруських атлетів до змагань під нацсимволікою

Сибіга: TikTok заблокував акаунти російського турніру "Алабуга" після звернення України

МОК рекомендує зняти обмеження на участь білорусів у змаганнях

Умєров обговорить в США звільнення з РФ полонених, активізацію дипломатичного процесу та кілька безпекових питань – Зеленський

Авіаудари по Україні ще раз показують, що Росія несерйозно ставиться до перемир'я – фон дер Ляєн

ФРН не має наміру евакуювати свій дипперсонал з Києва – глава МЗС Німеччини

Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів найближчим часом – Зеленський

Позаштатними радниками Буданова стали Тігіпко, Девятов та Юсов – Рух "Чесно"

Виборчий процес можна починати не раніше ніж за пів року після закінчення війни – Корнієнко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА