Ірландія приєднається до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Ірландії про готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, що відкриває шлях до створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

"Я дякую Ірландії за повідомлення Раді Європи про її готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, що забезпечує функціонування Спеціального трибуналу. Це логічний крок, зважаючи на послідовну та принципову підтримку Ірландією всіх зусиль, спрямованих на притягнення винних до відповідальності. Я вдячний Гелен МакЕнті за цю рішучу позицію", – написав він у соцмережі Х у четвер.

Сибіга закликав всі держави – як у Європі, так і за її межами – приєднатися до цієї історичної ініціативи. "Справедливість щодо злочину агресії проти України є необхідною умовою для тривалого миру в Європі", – наголосив він.

Як повідомлялось, Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить Європейському союзу стати членом-засновником Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Раніше повідомлялось, що Ліхтенштейн став 25-ю державою, яка долучиться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.