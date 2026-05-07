Інтерфакс-Україна
Політика
15:56 07.05.2026

ФРН не має наміру евакуювати свій дипперсонал з Києва – глава МЗС Німеччини

Німеччина не евакуюватиме працівників своєї дипмісії в Києві, заявив глава МЗС ФРН Йоганн Вадефуль у четвер.

"Ні, звичайно, ні", – сказав міністр в інтерв’ю Bloomberg, відповідаючи на запитання журналіста про можливість такого заходу.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими посольствами", – додав він, коментуючи озвучені напередодні застереження з боку Москви.

Раніше в четвер представниця МЗС РФ Марія Захарова закликала українських громадян та іноземний дипкорпус серйозно поставитися до рекомендацій міністерства оборони Росії вчасно покинути Київ на випадок можливого удару "у відповідь на дії Києва зі зриву святкування Дня Перемоги".

Теги: #київ #дипломати #німеччина

