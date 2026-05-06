Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів найближчим часом – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Юлією Свириденко кадрові питання, які потребують вирішення.

"Зокрема, найближчим часом Кабінет міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів. Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями і стосовно вакантних посад міністрів", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент також повідомив, що має бути оперативно проведене і перезавантаження визначених державних підприємств, зокрема, потрібен прозорий та фаховий конкурс на посаду нового керівника компанії "Ліси України".

Також Зеленський доручив Свириденко пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, передусім в "Енергоатомі".

"Уже сформована нова наглядова рада компанії, і повинно бути прискорене обрання наглядовою радою нового керівника компанії – для цього є всі необхідні інструменти та повноваження", – зауважив він.

Президент і прем’єр-міністр також обговорили роботу державних банків, за словами Зеленського, потрібна лібералізація банківської сфери та розширення підприємницьких можливостей.

"Що стосується "Сенс Банк", уже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований", – наголосив президент.

Він зазначив, що розраховує на активні та швидкі кроки у вирішенні тих проблем, які гальмують економічні процеси в Україні та зменшують доходи державного бюджету.

"Кабінет Міністрів України має забезпечити необхідні результати", – резюмував глава держави.