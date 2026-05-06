Інтерфакс-Україна
16:21 06.05.2026

Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів найближчим часом – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Юлією Свириденко кадрові питання, які потребують вирішення.

"Зокрема, найближчим часом Кабінет міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів. Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями і стосовно вакантних посад міністрів", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент також повідомив, що має бути оперативно проведене і перезавантаження визначених державних підприємств, зокрема, потрібен прозорий та фаховий конкурс на посаду нового керівника компанії "Ліси України".

Також Зеленський доручив Свириденко пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, передусім в "Енергоатомі".

"Уже сформована нова наглядова рада компанії, і повинно бути прискорене обрання наглядовою радою нового керівника компанії – для цього є всі необхідні інструменти та повноваження", – зауважив він.

Президент і прем’єр-міністр також обговорили роботу державних банків, за словами Зеленського, потрібна лібералізація банківської сфери та розширення підприємницьких можливостей.

"Що стосується "Сенс Банк", уже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований", – наголосив президент.

Він зазначив, що розраховує на активні та швидкі кроки у вирішенні тих проблем, які гальмують економічні процеси в Україні та зменшують доходи державного бюджету.

"Кабінет Міністрів України має забезпечити необхідні результати", – резюмував глава держави.

15:23 05.05.2026
Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

13:00 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: Все, що запланувала на посаді, я виконала, тож настав час рухатися далі

12:42 05.05.2026
Уряд продовжив Національний кешбек до травня-2028 та рекомендував НБУ забезпечити безплатні виплати через Ощадбанк

10:53 05.05.2026
Екскерівник Cisco в Україні Мартинчук став регіональним менеджером Visa у 17 країнах

10:15 05.05.2026
Алюшина: зараз для НАДС питання скорочення кількості держслужбовців взагалі не стоїть

18:16 04.05.2026
НБУ призначив нового начальника управління захисту прав споживачів фінпослуг

14:20 04.05.2026
Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

11:12 04.05.2026
Уряд до 12 травня може внести в Раду зміни до держбюджету-2026 – Железняк

11:29 01.05.2026
Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

11:16 01.05.2026
Уряд подаватиме євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну їх виконання

