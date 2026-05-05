Позаштатними радниками Буданова стали Тігіпко, Девятов та Юсов – Рух "Чесно"

Рух "Чесно" повідомив про зміни в складі радників Офісу президента: Сергій Тігіпко, Роман Девятов та Андрій Юсов є позаштатними радниками керівника Офісу президента Кирила Буданова, тоді як Михайло Подоляк, Сергій Лещенко, Ігор Веремій і Вікторія Страхова є позаштатними радниками всього Офісу президента.

На сайті Руху "Чесно" у вівторок повідомляється, що таку відповідь на їх запит дала керівниця Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу президента України Наталія Сергеєва, скрин-шот відповіді надається.

Зазначається, що після попередньої публікації про те, як змінилася система радників в Офісі президента після звільнення Андрія Єрмака, Рух "Чесно" надіслав повторний запит, аби з'ясувати, хто працює позаштатними радниками всього Офісу президента та самого очільника ОП, адже в першій відповіді цих людей не було – перелік містив лише штатних працівників.

У повідомленні зазначається, що після зміни керівництва ОП в 2025 році частина радників формально "випала" з команди, але швидко повернулася, хоча вже в іншому статусі. Так, Подоляк і Лещенкоза часів Єрмака працювали позаштатними радниками безпосередньо глави ОП.

"Після його звільнення їх також формально звільнили з цих посад, проте невдовзі перепризначили знову, цього разу вже як позаштатних радників всього Офісу президента. Фактично – ті самі люди, той самий статус, інша формальна прив'язка", – йдеться у повідомленні.

На своїй посаді позаштатного радника Офісу президента залишилися Страхова та Веремій.

За даними Руху "Чесно", Веремій – економіст та держслужбовець зі стажем. У 1990-х і 2000-х він обіймав ключові посади в міністерстві економіки, зокрема відповідав за експортний контроль і торговельні обмеження, з вересня 2014 до лютого 2015 року був заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України, раніше працював у дипломатичній сфері – очолював торговельно-економічну місію посольства України в Росії. Також входив до керівництва економічного блоку в секретаріаті та адміністрації президента. Має звання заслуженого економіста України.

Про Страхову відомо, що вона фахівчиня у сфері фінансів та юриспруденції. У липні 2019 року призначена на посаду члена наглядової ради за квотою президента в АТ "Укрексімбанк".

"Склад своїх позаштатних радників новий керівник ОП все ж повністю перезавантажив. Не стало сюрпризом побачити у цьому списку Андрія Юсова, адже він колишній представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, відомий як речник ГУР. Це логічно: Буданов сам очолював ГУР до призначення керівником ОП, а Юсов був обличчям цього відомства в публічному просторі", – зазначають у Русі "Чесно".

У Русі "Чесно" висловили певне здивування призначенням Тігіпка в команду Буданова. "Колишній лідер партії "Сильна Україна" та віцепрем'єр-міністр часів Януковича. 16 січня 2014 року Тігіпко проголосував за так звані "диктаторські закони", які стали одним із символів спроби Януковича придушити протести українців. Крім того, Тігіпко є власником фінансово-промислової групи "ТАС" – однієї з найбільших груп України. Одним з банків, що входить до неї є "Універсал Банк", котрий надає ліцензію для Monobank", – зазначено у повідомленні.

Третім позаштатним радником очільника ОП є один із лідерів одеської "Пори" Роман Девятов, який невдало балотувався до Верховної Ради V скликання від Громадянського блоку "Пора-ПРП" під №96, а до парламенту VI скликання – від "Партії вільних демократів", яку очолював нардеп Михайло Бродський.

Згодом Девятов працював заступником керівника на той час Управління молодіжної та сімейної політики міськради Одеси Андрія Юсова. У 2012 році, коли обласну організацію "УДАРу" очолив Юсов, Девятова обрали його заступником.

Крім того, Девятов був помічником на громадських засадах нардепа ВРУ V скликання від БЮТ Володимира Куренного, а також нардепа від "УДАРу" в Раді VІІ скликання та ексмера Одеси Едуарда Гурвіца. Примітно, що Девятов досі офіційно є керівником Одеської обласної організації партії "Пора".