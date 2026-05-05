Виборчий процес можна починати не раніше ніж за пів року після закінчення війни – Корнієнко

Виборчий процес неможливо розпочинати раніше, ніж за пів року після встановлення гарантованого миру, вважає перший віцеспікер Верховної Ради, голова робочої групи з підготовки законодавчих ініціатив щодо виборів у особливий або повоєнний період Олександр Корнієнко.

"Вкотре робоча група заявила про неможливість проведення виборів під час воєнного стану, під час відкритої фази війни, а також у періоди короткочасних, так званих, ceasefires (перемир'їв). І за домовленістю фракцій та груп щодо виборів, і за всіма напрацюваннями робочої групи, ЦВК, і за здоровим глуздом щодо президентських, парламентських, місцевих виборів – неможливо займатися виборчими процедурами раніше, ніж за пів року після встановлення справедливого, гарантованого, забезпеченого миру", – сказав Корнієнко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" після засідання робочої групи у вівторок.

За словами Корнієнка, негарантоване перемир'я є великою небезпекою для України, для демократії та для виборів зокрема. Воно створює можливості для Росії маніпулювати ситуацією, відновлювати напади.

"Ми всі розуміємо, що такі ризики знову гальмуватимуть виборчі процеси", – зазначив Корнієнко.

Він підкреслив, що робоча група продовжує працювати над розробкою законодавства щодо повоєнних виборів.