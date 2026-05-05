Інтерфакс-Україна
Політика
18:40 05.05.2026

Виборчий процес можна починати не раніше ніж за пів року після закінчення війни – Корнієнко

1 хв читати
Виборчий процес можна починати не раніше ніж за пів року після закінчення війни – Корнієнко

Виборчий процес неможливо розпочинати раніше, ніж за пів року після встановлення гарантованого миру, вважає перший віцеспікер Верховної Ради, голова робочої групи з підготовки законодавчих ініціатив щодо виборів у особливий або повоєнний період Олександр Корнієнко.

"Вкотре робоча група заявила про неможливість проведення виборів під час воєнного стану, під час відкритої фази війни, а також у періоди короткочасних, так званих, ceasefires (перемир'їв). І за домовленістю фракцій та груп щодо виборів, і за всіма напрацюваннями робочої групи, ЦВК, і за здоровим глуздом щодо президентських, парламентських, місцевих виборів – неможливо займатися виборчими процедурами раніше, ніж за пів року після встановлення справедливого, гарантованого, забезпеченого миру", – сказав Корнієнко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" після засідання робочої групи у вівторок.

За словами Корнієнка, негарантоване перемир'я є великою небезпекою для України, для демократії та для виборів зокрема. Воно створює можливості для Росії маніпулювати ситуацією, відновлювати напади.

"Ми всі розуміємо, що такі ризики знову гальмуватимуть виборчі процеси", – зазначив Корнієнко.

Він підкреслив, що робоча група продовжує працювати над розробкою законодавства щодо повоєнних виборів.

Теги: #вибори #корнієнко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:04 05.05.2026
Проведення виборів не на часі, але робота над виборчим законодавством триває – Корнієнко

Проведення виборів не на часі, але робота над виборчим законодавством триває – Корнієнко

09:26 05.05.2026
Швеція збереже підтримку України й після виборів 2026 року – міністр фінансових ринків

Швеція збереже підтримку України й після виборів 2026 року – міністр фінансових ринків

22:04 01.05.2026
Мінкультури проведе вибори ректора Львівської музичної академії ім. Лисенка

Мінкультури проведе вибори ректора Львівської музичної академії ім. Лисенка

20:12 29.04.2026
Половина виборців у США підтримає на виборах демократів, проголосувати за республіканців готові 40% - опитування

Половина виборців у США підтримає на виборах демократів, проголосувати за республіканців готові 40% - опитування

08:44 25.04.2026
Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

19:01 21.04.2026
Каллас: після виборів в Угорщині для України з'явився новий імпульс

Каллас: після виборів в Угорщині для України з'явився новий імпульс

11:22 20.04.2026
Болгарія залишиться на боці проукраїнської політики ЄС – голова комітету Ради

Болгарія залишиться на боці проукраїнської політики ЄС – голова комітету Ради

11:02 20.04.2026
Партія експрезидента Болгарії Радєва набирає 45% на парламентських виборах в країні, він вже заявив про перемогу

Партія експрезидента Болгарії Радєва набирає 45% на парламентських виборах в країні, він вже заявив про перемогу

21:26 19.04.2026
Партія експрезидента Болгарії Радева, що виступає проти допомоги Україні, лідирує на виборах – ЗМІ

Партія експрезидента Болгарії Радева, що виступає проти допомоги Україні, лідирує на виборах – ЗМІ

05:59 19.04.2026
Остаточні результати виборів в Угорщині: "Тиса" здобула дві третини місць в парламенті

Остаточні результати виборів в Угорщині: "Тиса" здобула дві третини місць в парламенті

ВАЖЛИВЕ

Позаштатними радниками Буданова стали Тігіпко, Девятов та Юсов – Рух "Чесно"

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Послу Ізраїлю вручено ноту протесту через надходження до країни судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

ОСТАННЄ

Позаштатними радниками Буданова стали Тігіпко, Девятов та Юсов – Рух "Чесно"

Україна рішуче засуджує нещодавні атаки Ірану на цивільну інфраструктуру в ОАЕ – Сибіга

Трамп вважає, що конфлікт з Іраном завершиться за два-три тижні

За ініціативою України створено неформальне об'єднання парламентів країн-кандидатів на вступ до ЄС – Стефанчук

Міністри оборони країн Північної Європи обговорюють у Норвегії стратегічне та оперативне співробітництво

Прем'єр Грузії про зустріч із Зеленським: Це була дружня та цікава розмова

Сибіга обговорив із Тихановською безпекову ситуацію в Білорусі

Зеленський обговорив із Рютте залучення нових внесків у програму PURL

Бессент закликає Китай узяти участь в операції з відкриття Ормузької протоки

Сибіга та міністерка закордонних справ Грузії обговорили розширення торговельно-економічної співпраці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА