Проведення виборів не на часі, але робота над виборчим законодавством триває – Корнієнко

Проведення виборів під час війни неможливо, але роботу над виборчим законодавством треба продовжувати, вважає перший віцеспікер, голова робочої групи з підготовки законодавчих ініціатив щодо виборів у особливий або повоєнний період Олександр Корнієнко.

"У мене на наступний період такі бачення. Ми могли б зосередитися влітку на роботі з документами в підгрупах… Ми могли б зустрітися в червні, липні та серпні по одному разу, щоб підбити певні підсумки цих обговорень", – сказав Корнієнко на засіданні робочої групи у вівторок.

Він також зазначив, що напрацювання щодо законодавчих ініціатив поступово мають перетворюватися на повноцінні документи, "адже це буде дуже корисно, коли настане відповідний час".

При цьому Корнієнко наголосив, що безпекова ситуація в Україні не покращується, тому проведення виборів наразі не на часі.

"Очевидно, що ніяких виборів під час короткострокових ceasefires бути не може", – зазначив він.

Корнієнко наголосив, що виборчий процес можливий лише "за гарантованого миру і за наявності гарантій безпеки".

"Потрібно повторювати це стільки, скільки буде потрібно: під час відкритих воєнних дій, відкритої стадії конфлікту і в умовах воєнного стану неможливо проводити будь-які виборчі процедури – це не є безпечним для громадян України та інших учасників процесу, зокрема спостерігачів, іноземних представників та журналістів," – сказав Корнієнко.