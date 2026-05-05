13:15 05.05.2026

Україна рішуче засуджує нещодавні атаки Ірану на цивільну інфраструктуру в ОАЕ – Сибіга

Україна рішуче засуджує нещодавні ракетні та дронові атаки Ірану, спрямовані на цивільну інфраструктуру в Об’єднаних Арабських Еміратах, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми солідарні з ОАЕ та її народом. Ці атаки є неприйнятними та підривають регіональну й глобальну безпеку. Ми закликаємо до деескалації та дипломатії. Україна послідовно протистоїть усім актам агресії та підтримує зусилля щодо зміцнення міжнародної безпеки", – написав він у соцмережі Х.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Міноборони Об’єднаних Арабських Еміратів заявили, що 4 травня система ППО країни збила 19 іранських ракет і безпілотників.

