Трамп вважає, що конфлікт з Іраном завершиться за два-три тижні

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Врегулювання конфлікту Вашингтона з Тегераном займе два-три тижні, заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю подкасту The Hugh Hewitt Show.

"Трамп сказав, що конфлікт триватиме ще два або, можливо, три тижні", – цитує у вівторок телеканал ABC News інтерв’ю.

Президент зазначив, що Вашингтон не зациклюється на термінах врегулювання.

Трамп не став відповідати на запитання про те, чи завершено режим припинення вогню після обстрілів території ОАЕ, які відбулися в понеділок.

Американський лідер, серед іншого, висловив думку, що іранський збагачений уран може бути непридатним для використання. "Він не становить великої цінності. Ймовірно, непридатний для використання. Може, у них не вийде витягти його", – сказав Трамп.

Водночас він висловив бажання все ж взяти під контроль цей збагачений уран.