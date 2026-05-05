За ініціативою України створено неформальне об'єднання парламентів країн-кандидатів на вступ до ЄС – Стефанчук

Україна ініціювала створення неформального об’єднання парламентів країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У Копенгагені відбулася перша зустріч голів парламентів у цьому форматі. Символічно, що саме тут – у місті, де були ухвалені Копенгагенські критерії, – ми говорили про новий рівень парламентської координації на шляху до ЄС. Кожна країна-кандидат має власний унікальний досвід євроінтеграції. І саме тому нам потрібна спільна платформа для обміну цим досвідом, координації дій, уникнення помилок та швидшого проходження необхідних етапів", – написав Стефанчук у Фейсбуці у вівторок.

Він підкреслив визначальну роль парламентів у процесі євроінтеграції, адже значна частина умов для вступу до ЄС реалізується саме через законодавчі рішення.

За словами спікера українського парламенту, учасники зустрічі домовилися визначити графік подальших комунікацій і місце проведення наступної зустрічі в одній із країн-кандидатів.

Як повідомлялося, Стефанчук знаходиться з візитом у Данії, де бере участь у конференції спікерів парламентів держав-членів Європейського Союзу.