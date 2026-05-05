12:40 05.05.2026

За ініціативою України створено неформальне об'єднання парламентів країн-кандидатів на вступ до ЄС – Стефанчук

Україна ініціювала створення неформального об’єднання парламентів країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У Копенгагені відбулася перша зустріч голів парламентів у цьому форматі. Символічно, що саме тут – у місті, де були ухвалені Копенгагенські критерії, – ми говорили про новий рівень парламентської координації на шляху до ЄС. Кожна країна-кандидат має власний унікальний досвід євроінтеграції. І саме тому нам потрібна спільна платформа для обміну цим досвідом, координації дій, уникнення помилок та швидшого проходження необхідних етапів", – написав Стефанчук у Фейсбуці у вівторок.

Він підкреслив визначальну роль парламентів у процесі євроінтеграції, адже значна частина умов для вступу до ЄС реалізується саме через законодавчі рішення.

За словами спікера українського парламенту, учасники зустрічі домовилися визначити графік подальших комунікацій і місце проведення наступної зустрічі в одній із країн-кандидатів.

Як повідомлялося, Стефанчук знаходиться з візитом у Данії, де бере участь у конференції спікерів парламентів держав-членів Європейського Союзу.

Теги: #стефанчук #вступ_в_єс #копенгаген

17:15 04.05.2026
Сибіга та міністерка закордонних справ Грузії обговорили розширення торговельно-економічної співпраці

16:18 04.05.2026
Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів про вступ в ЄС упродовж травня та червня – Зеленський

14:16 04.05.2026
Сибіга і Каллас обговорили наступні кроки на шляху до вступу України в ЄС

13:01 04.05.2026
Стефанчук: Підтримка України та санкції проти РФ залишаються критично важливими

12:01 01.05.2026
Сповільнення реформ в Україні та наполягання на швидкому членстві в ЄС створюють напругу між Києвом та партнерами – ЗМІ

11:29 01.05.2026
Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

11:07 01.05.2026
Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до ЄС за 12-18 місяців — Качка

11:05 01.05.2026
Україна вступить у зону євро, коли це буде для неї економічно вигідно – Качка

17:23 27.04.2026
Мерц припускає, що Україні, можливо, доведеться погодитися на втрату території на шляху до членства в ЄС

14:31 27.04.2026
Єврокомісія очікує, що Рада ЄС швидко відкриє переговорні кластери щодо членства України в ЄС на офіційному рівні

