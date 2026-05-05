Міністри оборони країн Північної Європи обговорюють у Норвегії стратегічне та оперативне співробітництво

Міністри оборони країн Північної Європи обговорюють на конференції Nordefco в норвезькому Тронгеймі стратегічну й оперативну сумісність, зміцнення стримування й оборони всього НАТО, повідомила у вівторок пресслужба міністерства оборони Фінляндії.

"Ми просуваємо зміцнення оборони країн Північної Європи за багатьма напрямами. Розвиваючи стратегічну й оперативну сумісність, ми зможемо діяти злагоджено для зміцнення спільного стримування й оборони всього альянсу", – сказав міністр оборони Антті Гяккянен.

На зустрічі головних військових відомств розглядають прогрес у справі співробітництва країн Північної Європи в сфері оборони, зокрема щодо перспективних складів, військової мобільності та логістики, а також протиповітряної оборони, взаємодії винищувачів і безпілотників.

Міністри також планують обговорити співпрацю в сфері військово-повітряних сил між країнами і збільшення потужностей з виробництва боєприпасів. Крім того, до порядку денного увійдуть поточні питання НАТО і питання, пов’язані з регіональною безпекою.

Цього року Норвегія головує у форматі співпраці Nordefco, і зустріч проведе міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

Як заявив він перед зустріччю, "Тронгейм – дуже важливе місце для обговорення співробітництва в галузі оборони в Північній Європі. Регіон розташований у центрі Норвегії, географічно в самому центрі Північного регіону, і одночасно є воротами для наших союзників".