09:26 05.05.2026

Швеція збереже підтримку України й після виборів 2026 року – міністр фінансових ринків

Парламентські вибори у Швеції, які відбудуться 13 вересня цього року, не несуть загрози для фінансової підтримки України, заявив заступник міністра фінансів, міністр фінансових ринків Ніклас Вікман (Niklas Wykman), який представляє партію Moderaterna (Помірна коаліційна партія).

"Це рік виборів, і люди можуть мати різні думки щодо багатьох речей, але у нашій синьо-жовтій відданості Україні, її свободі та її праву на мир і безпеку ми єдині. І той факт, що ми це робимо, також посилає дуже важливий сигнал усім у Росії, хто думає інакше", – сказав він на мітингу на площі Norrmalmstorg у столиці Швеції Стокгольмі, який проводиться кожен понеділок ось вже п’ятий рік з початку повномасштабної агресії РФ, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна"

Вікман нагадав, що Швеція надала Україні понад 100 мільярдів крон військової підтримки протягом цих років ($10,7 млрд за поточним курсом) у рамках 21-го пакету допомоги, який включав 45 різних військових систем.

Він додав, що було також надано понад 25 мільярдів крон на підтримку цивільного населення та навчальні зусилля як для військових, так і для цивільного населення України.

"Немає сенсу намагатися (зламати цю підтримку), бо тут ми єдині", – наголосив міністр фінансових ринків.

За його словами, така позиція уряду підтримується виборцями Швеції, які додатково до цього самі збирають та передають Україні волонтерську допомогу.

"Те, що ми робимо це разом, створює величезну силу. Наші рішення ґрунтуються на сприйнятті людей та їхніх голосах на загальних виборах – те, що деспоти та тирани вважають нашою слабкістю. Але у цьому полягає наша сила… Ми також знаємо, що те, що ми робимо і те, що ми тут, зміцнює тих, хто перебуває на полі бою та щодня бореться за нашу свободу та нашу демократію", – заявив Вікман.

Він висловив впевненість, що підтримка демократичного та вільного суспільства, "військово, економічно та у серцях людей", допоможе Україні перемогти агресію Росії, яка спочатку здавалася непереможною у всій своїй жорстокості.

Міністр також зазначив, що така підтримка України зміцнює й саму Швецію, її власну здатність будувати сильну економіку.

