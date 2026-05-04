Інтерфакс-Україна
Політика
18:24 04.05.2026

Прем'єр Грузії про зустріч із Зеленським: Це була дружня та цікава розмова

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях 8-го саміту Європейського політичного співтовариства, зазначивши, що вони обговорили двосторонні відносини та це, в цілому, була "дружня та цікава розмова".

"Про зміст нічого сказати не можу, оскільки це була зустріч у закритому форматі, проте загалом можу сказати, що розмова між нами була дружньою та цікавою", – цитує слова Кобахідзе грузинське видання Interpressnews.

Кобахідзе додав, що зустріч відбулася за ініціативи Зеленського.

"Ми негайно підтвердили свою готовність і обговорили двосторонні відносини. По суті, це було предметом розмови... Україна для нас дружня країна, у нас традиційна історична дружба, що пов’язує наші країни і наші народи, ми це маємо максимально берегти, і це той дух, який я поділив із президентом, про деталі говорити не можу", – зазначив прем’єр-міністр.

Раніше повідомлялось про зустріч лідерів країн у понеділок у Єревані.

"Між нашими державами дійсно є відкриті питання. Важливо, щоб на всіх рівнях був діалог. Україна завжди поважала й поважає Грузію, її суверенітет і народ", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він повідомив, що ця взаємодія продовжиться і надалі.

