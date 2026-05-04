Сибіга обговорив із Тихановською безпекову ситуацію в Білорусі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, під час якої обговорили зростаючі загрози безпеці, спричинені Росією через використання білоруської території.

"Ми обговорили розвиток ситуації в Білорусі, та зростаючі загрози безпеці, спричинені Росією через використання білоруської території. Москва дедалі більше втягує Білорусь у свою війну проти України, перетворюючи її на платформу для агресії не лише проти нашої держави, а й проти Європи загалом", – написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що вкрай важливо, щоб білоруський народ не став "заручником режиму Лукашенка, який несе повну відповідальність за сприяння (російський – ІФ-У) агресії".

"Ми продовжимо взаємодію з демократичними білоруськими силами, щоб забезпечити регіональну безпеку, стабільність і майбутнє, у якому Білорусь сприятиме миру, а не війні", – додав Сибіга.

У свою чергу Тихановська запевнила у підтримці України та зазначила, що сторони надалі будуть "спільно працювати заради вільної Білорусі".

"Дякуємо, Андрію Сибіга. Режим Лукашенка перетворює Білорусь на плацдарм для російської агресії, але це не відповідає волі білоруського народу. Ми підтримуємо і надалі будемо спільно працювати заради вільної Білорусі, яка сприятиме миру та безпеці в Європі", – написала вона у соцмережі Х за результатами зустрічі.