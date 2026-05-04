Зеленський обговорив із Рютте залучення нових внесків у програму PURL

У Єревані президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте реалізацію програми PURL і залучення нових внесків від партнерів.

"Важливо, що є підтвердження від Марка, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі", – написав Зеленський за результатами зустрічі у телеграм-каналі.

Президент наголосив на важливості поглиблювати оборонну співпрацю між Україною та членами НАТО, реалізувати спільні проєкти та працювати над спільним виробництвом.

Також Зеленський подякував Рютте за підтримку України та програми PURL, яка дає змогу захищатися від балістичних ударів Росії.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єревану (Вірменія) для участі у саміті Європейської політичної спільноти.

Саміт Європейської політичної спільноти є важливим майданчиком для координації зусиль у сферах безпеки, енергетики та економічної стабільності на континенті. Європейська політична спільнота була заснована у 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Цей формат був створений як інструмент зміцнення безпекової архітектури континенту та демонстрації міжнародної ізоляції Росії.