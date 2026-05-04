17:20 04.05.2026
Бессент закликає Китай узяти участь в операції з відкриття Ормузької протоки
Міністр фінансів США Скотт Бессент порекомендував Китаю приєднатися до американських зусиль із розблокування Ормузької протоки.
"Атаки Ірану призвели до закриття Ормузької протоки, а ми відкриваємо її. Так що я б порекомендував Китаю приєднатися до нас і підтримати цю міжнародну операцію", – сказав Бессент в ефірі Fox News.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що американські військові допомагатимуть суднам, заблокованим в Ормузькій протоці, покинути її. Передбачається, що ця операція не потребуватиме присутності ВМС США в протоці.