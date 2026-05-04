17:15 04.05.2026
Сибіга та міністерка закордонних справ Грузії обговорили розширення торговельно-економічної співпраці
Фото: МЗС України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністеркою закордонних справ Грузії Макою Бочорішвілі на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.
"Ми обмінялися думками щодо низки двосторонніх, регіональних і міжнародних подій. Також обговорили європейську інтеграцію та важливу роль ЄС у глобальних справах. Окрему увагу приділили розширенню взаємовигідної торговельно-економічної співпраці", – цитує пресслужба Сибігу у Телеграмі у понеділок.
За словами Сибіги, вони з Бочорішвілі "домовилися підтримувати подальший контакт".