Інтерфакс-Україна
Політика
16:18 04.05.2026

Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів про вступ в ЄС упродовж травня та червня – Зеленський

У Єревані президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, з яким обговорив євроінтеграцію України.

"Розраховуємо на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж цього та наступного місяців. Технічно Україна повністю готова", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він подякував Кошті за підтримку і за особисті зусилля в розблокуванні фінансового пакету підтримки на €90 млрд.

"Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими", – наголосив Зеленський.

Теги: #кошта #вступ_в_єс #зеленський

