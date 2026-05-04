Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів про вступ в ЄС упродовж травня та червня – Зеленський

У Єревані президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, з яким обговорив євроінтеграцію України.

"Розраховуємо на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж цього та наступного місяців. Технічно Україна повністю готова", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він подякував Кошті за підтримку і за особисті зусилля в розблокуванні фінансового пакету підтримки на €90 млрд.

"Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими", – наголосив Зеленський.