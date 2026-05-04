Фон дер Ляєн та Стармер обговорили план Лондона щодо участі в EUR90 млрд для України та підкреслили непохитну підтримку її народу

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступили зі спільною заявою, в якій обговорили план Лондона взяти участь в позиці ЄС для України в розмірі 90 млрд євро та підкреслили непохитну підтримку українського народу.

Текст заяви, яка була зроблена за результатами двосторонньої зустрічі в рамках саміту Європейської політичної спільноти у Вірменії, розповсюджений у понеділок Європейської комісією.

"Сьогодні на саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії ми зустрілися, щоб обговорити наше спільне зобов’язання щодо покращення відносин між ЄС та Великою Британією для забезпечення інтересів споживачів, бізнесу та колективної європейської безпеки. Ми також обговорили план Великої Британії взяти участь у позиці ЄС для України у розмірі 90 млрд євро (78 млрд фунтів стерлінгів) та погодилися, що це буде важливим кроком уперед у відносинах між ЄС та Великою Британією в галузі оборонної промисловості. Ми підкреслили нашу непохитну підтримку українського народу та високо оцінили його стійкість та мужність протягом останніх тижнів і місяців", – йдеться в заяві.

Лідери повідомили про досягнуті домовленості розпочати переговори щодо участі Великої Британії у Фонді Європейської ради з інновацій, включаючи Фонд Scaleup Europe, який "надаватиме підтримку перспективним високотехнологічним компаніям для розширення масштабів та підтримуватиме амбіції ЄС та Великої Британії щодо утримання найперспективніших новаторів у Європі". "Ми з нетерпінням чекаємо саміту ЄС-Велика Британія та погодилися з важливістю амбітності в тому, чого ми можемо досягти разом на благо обох сторін", – наголосили фон дер Ляєн та Стармер.