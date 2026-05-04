Інтерфакс-Україна
Політика
15:36 04.05.2026

Зеленський і Карні обговорили зміцнення співпраці між Україною та Канадою

У Єревані президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

"Детально під час зустрічі обговорили зміцнення співпраці між Україною та Канадою, подальшу підтримку наших людей і зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Вдячні канадським друзям, усьому народові за сильну підтримку", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він також подякував Канаді за вагому підтримку програми PURL.

"Додаткові 200 мільйонів доларів, про які сьогодні оголосив прем’єр-міністр Марк Карні, – важливий внесок у захист наших людей від постійних балістичних російських ударів", – зауважив президент.

За його словами, загалом Канада вже спрямувала понад $830 млн на підтримку цієї ініціативи.

14:45 04.05.2026
Україна готова до наступного раунду тристоронніх зустрічей – Зеленський

14:03 04.05.2026
Зеленський і Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів

11:46 04.05.2026
В ході зустрічі Вашингтонського формату обговорювалася підтримка PURL та ситуація в Ірані – Зеленський

11:34 04.05.2026
Зеленський обговорив з фон дер Ляєн Drone Deal з ЄС та графік першого траншу репараційного кредиту

11:31 04.05.2026
РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

10:12 04.05.2026
Баланс довіри до Зеленського дещо знизився, але лишається високим у всіх макрорегіонах, – соцопитування

09:37 04.05.2026
Зеленський обговорив з прем'єром Чехії двосторонні відносини та євроінтеграцію України

19:00 03.05.2026
Зеленський і Стере обговорили PURL, Dron Deal і постачання Україні газу

15:22 03.05.2026
Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти

09:42 03.05.2026
Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

