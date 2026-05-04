Зеленський і Карні обговорили зміцнення співпраці між Україною та Канадою

У Єревані президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

"Детально під час зустрічі обговорили зміцнення співпраці між Україною та Канадою, подальшу підтримку наших людей і зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Вдячні канадським друзям, усьому народові за сильну підтримку", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він також подякував Канаді за вагому підтримку програми PURL.

"Додаткові 200 мільйонів доларів, про які сьогодні оголосив прем’єр-міністр Марк Карні, – важливий внесок у захист наших людей від постійних балістичних російських ударів", – зауважив президент.

За його словами, загалом Канада вже спрямувала понад $830 млн на підтримку цієї ініціативи.