CENTCOM спростовує повідомлення, що КВІР уразив корабель ВМС США двома ракетами

Центральне командування ЗС США на Близькому Сході (CENTCOM) спростувало твердження Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) про те, що його сили уразили двома ракетами американський військовий корабель.

"Жоден корабель ВМС США не постраждав. Американські сили підтримують місію "Свобода" та забезпечують військово-морську блокаду іранських портів", – заявило командування.

Раніше агентство Fars, посилаючись на джерела, повідомило, що іранські сили нібито атакували корабель ВМС США поблизу іранського узбережжя в Оманській затоці, коли він прямував до Ормузької протоки.

За його даними, в нього нібито влучили дві іранські ракети після того, як корабель проігнорував попередження КВІР про необхідність зупинитися.

"Корабель, який у понеділок рухався поблизу порту Джаск, порушуючи правила морської безпеки та навігації під час спроби пройти через Ормузьку протоку, зазнав ракетного обстрілу після того, як проігнорував попередження військово-морських сил Ісламської Республіки Іран", – стверджує агентство.

За даними джерел агентства, внаслідок цих ударів американський корабель нібито не зміг продовжити йти своїм курсом і був змушений повернути назад.

Раніше ВМС Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) повідомили, що не дали американським есмінцям увійти в Ормузьку протоку.

Як повідомляло Центральне командування ПСО США, американські ВМС у понеділок розпочали операцію "Свобода" з проведення застряглих у Перській затоці торговельних суден через Ормузьку протоку.