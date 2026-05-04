Україна готова до наступного раунду тристоронніх зустрічей – Зеленський
Україна готова до наступного раунду тристоронніх зустрічей, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
"Нам потрібне довгострокове припинення вогню, надійна безпека і тривалий мир. І ми готові до наступного раунду тристоронніх зустрічей", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.
Крім того, на полях саміту Європейської політичної спільноти Зеленський і Туск обговорили Міжнародну конференцію з питань відновлення України, роботу над добросусідськими відносинами в регіоні та контакти з партнерами.
Президент подякував Польщі за підтримку євроінтеграції України, і висловив сподівання на відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу найближчим часом.