Сибіга і Каллас обговорили наступні кроки на шляху до вступу України в ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас, повідомляє пресслужба МЗС.

"Я поінформував високу представницю ЄС із закордонних справ та безпекової політики про ситуацію на полі бою. Україна тримає оборону та дедалі більше переносить війну на територію держави-агресора. Ми обговорили поточні мирні зусилля. Я повідомив про наслідки постійних російських атак дронами та ракетами, спрямованих проти цивільних", – заявив Сибіга за результатами зустрічі.

Сторони також обмінялися думками щодо регіональної ситуації на Південному Кавказі та наголосили на важливості проведення Саміту Європейської політичної спільноти в Єревані як чіткого сигналу зміцнення зв’язків Вірменії з європейською спільнотою.

"Також зосередилися на шляху України до вступу в ЄС. Обговорили наступні кроки, важливість збереження темпу та просування конкретних рішень на шляху до членства в ЄС. Домовилися залишатися в тісній координації", – резюмував міністр.