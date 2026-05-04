Інтерфакс-Україна
Політика
14:16 04.05.2026

Сибіга і Каллас обговорили наступні кроки на шляху до вступу України в ЄС

1 хв читати
Сибіга і Каллас обговорили наступні кроки на шляху до вступу України в ЄС
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас, повідомляє пресслужба МЗС.

"Я поінформував високу представницю ЄС із закордонних справ та безпекової політики про ситуацію на полі бою. Україна тримає оборону та дедалі більше переносить війну на територію держави-агресора. Ми обговорили поточні мирні зусилля. Я повідомив про наслідки постійних російських атак дронами та ракетами, спрямованих проти цивільних", – заявив Сибіга за результатами зустрічі.

Сторони також обмінялися думками щодо регіональної ситуації на Південному Кавказі та наголосили на важливості проведення Саміту Європейської політичної спільноти в Єревані як чіткого сигналу зміцнення зв’язків Вірменії з європейською спільнотою.

"Також зосередилися на шляху України до вступу в ЄС. Обговорили наступні кроки, важливість збереження темпу та просування конкретних рішень на шляху до членства в ЄС. Домовилися залишатися в тісній координації", – резюмував міністр.

Теги: #вступ_в_єс #каллас #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 04.05.2026
Сибіга та Ананд обговорили підготовку до зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Сибіга та Ананд обговорили підготовку до зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

18:20 01.05.2026
Сибіга про створення спільної з Європою антибалістичної системи ППО: Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку

Сибіга про створення спільної з Європою антибалістичної системи ППО: Слід очікувати додаткових зустрічей на цьому треку

17:57 01.05.2026
Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

13:45 01.05.2026
Сибіга привітав країни Східної Європи, Мальту та Кіпр із 22-ю річницею членства в ЄС

Сибіга привітав країни Східної Європи, Мальту та Кіпр із 22-ю річницею членства в ЄС

12:01 01.05.2026
Сповільнення реформ в Україні та наполягання на швидкому членстві в ЄС створюють напругу між Києвом та партнерами – ЗМІ

Сповільнення реформ в Україні та наполягання на швидкому членстві в ЄС створюють напругу між Києвом та партнерами – ЗМІ

11:29 01.05.2026
Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

11:07 01.05.2026
Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до ЄС за 12-18 місяців — Качка

Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до ЄС за 12-18 місяців — Качка

11:05 01.05.2026
Україна вступить у зону євро, коли це буде для неї економічно вигідно – Качка

Україна вступить у зону євро, коли це буде для неї економічно вигідно – Качка

09:58 01.05.2026
Сибіга знову закликав Венеціанську бієнале скасувати рішення щодо участі Росії

Сибіга знову закликав Венеціанську бієнале скасувати рішення щодо участі Росії

10:22 30.04.2026
На нараді керівників дипустанов в МЗС скоординували позиції по питаннях євроінтеграції, PURL та санкцій проти РФ

На нараді керівників дипустанов в МЗС скоординували позиції по питаннях євроінтеграції, PURL та санкцій проти РФ

ВАЖЛИВЕ

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Послу Ізраїлю вручено ноту протесту через надходження до країни судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

ОСТАННЄ

Баланс довіри до Зеленського дещо знизився, але лишається високим у всіх макрорегіонах, – соцопитування

Зеленський і Стере обговорили PURL, Dron Deal і постачання Україні газу

ОПЕК+ погоджується на символічне підвищення квот після несподіваного виходу ОАЕ – ЗМІ

Порошенко: Проєкт мирної угоди з 28 пунктів є пасткою Путіна, його сценарій має бути зруйнований

Ухвалення закону про мову в освіті сприятиме співпраці з Угорщиною – Качка

Порошенко: Захід повинен жити з усвідомленням агресії

Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

Трамп заявив, що лише йому і ще кільком людям відомо про перебіг переговорів з Іраном

Швидко закінчити війну можна за умов трансатлантичної на внутрішньоєвропейської єдності – Порошенко

Лідери як країн ЄС, так і кандидатів, на 9 травня повинні їхати не в Москву, а в Київ, – речник Єврокомісії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА